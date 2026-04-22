Nicole Neumann volvió a quedar envuelta en versiones de crisis con Manu Urcera y esta vez empezaron a circular comentarios que apuntaban directamente a una supuesta ruptura de la convivencia. Con ese escenario otra vez instalado, y con rumores que hablaban de caminos separados, la modelo decidió aclarar qué hay de cierto en que ya no comparte su vida cotidiana con el piloto.

El tema reapareció después de nuevos comentarios televisivos sobre el presente de la pareja. No fue una especulación aislada ni una frase al pasar, sino otra vuelta sobre un rumor que ya había aparecido semanas atrás y que ahora regresó con más fuerza. En ese marco, Nicole Neumann quedó otra vez en el centro de una historia que mezcla versiones cruzadas, lecturas externas y mucha mirada sobre cada uno de sus movimientos.

Frente a ese ruido, la modelo eligió responder de manera directa. Consultada por Primicias Ya, no dejó margen para dobles interpretaciones y negó de plano que la relación con Manu Urcera esté rota. Pero el punto más fuerte llegó cuando le preguntaron específicamente si ya no vivían juntos, una idea que venía creciendo con insistencia y que alimentaba todavía más las versiones de separación.

Ahí fue donde la modelo contestó con una frase corta, filosa y con ironía. “Sí, claro que vivimos juntos, somos un matrimonio común y corriente, ponele… jaja”. Con esa respuesta, Nicole Neumann buscó desactivar no solo la versión de una distancia sentimental, sino también el dato puntual que más ruido había hecho en estas horas: que la convivencia se habría terminado puertas adentro.

La pareja ya había reaccionado de forma parecida cuando surgieron los primeros rumores. En aquel momento, Manu Urcera compartió una historia junto a Nicole Neumann desde el gimnasio, en una imagen que muchos interpretaron como una forma silenciosa de contestar. Ahora, con la palabra de ella, el mensaje fue todavía más claro y dejó menos espacio para especulaciones.

Eso no significa que las versiones vayan a frenarse de inmediato. En relaciones tan expuestas como la de Nicole Neumann y Manu Urcera, alcanza con una ausencia, una agenda distinta o una aparición poco habitual para que vuelva a activarse el runrún. Más todavía cuando se trata de una pareja que no suele transformar cada desmentida en una puesta en escena permanente.

Por ahora, entonces, la postura de Nicole Neumann es concreta. No están separados, no dejaron de vivir juntos y no hay una ruptura confirmada detrás de los comentarios que circularon. Con una sola respuesta, la modelo intentó ponerle un límite a una historia que volvió a crecer más por insistencia ajena que por señales reales de quiebre.