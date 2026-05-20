El Festival de Cannes 2026 fue el escenario para la première de Amarga Navidad, la nueva película de Pedro Almodóvar que tiene a Leonardo Sbaraglia como protagonista. El actor interpreta al alter ego del director manchego, un rol que destaca su versatilidad y compromiso con el proyecto.

Leonardo Sbaraglia, quien se encuentra en Cannes desde hace casi una semana, expresó su entusiasmo antes de dirigirse al Palais des Festivals, ubicado a pocas cuadras del hotel JW Marriott Cannes, donde se hospeda. “Aquí estamos, contento, esperando salir rumbo al Palais des Festivals”.

Leonardo Sbaraglia brilla en Cannes 2026 con Amarga Navidad de Pedro Almodóvar

El sueño de Almodóvar y el entusiasmo de Sbaraglia

La proyección tendrá lugar en la sala principal del festival, el Grand Théâtre Lumière. Almodóvar aspira con esta película a cumplir su sueño postergado de ganar la Palma de Oro, el máximo galardón del certamen.

Además de su participación en Amarga Navidad, Sbaraglia protagonizó Karma, una película francesa dirigida por Guillaume Canet, que también se presentó en la sección oficial del festival, aunque sin competir por premios. En esta producción, el actor interpreta a un argentino que entabla relación con el personaje de Marion Cotillard y habla francés por fonética.

La película de Almodóvar se estrenará en cines argentinos el jueves 28 de mayo, justo después de la ceremonia de premiación del Festival de Cannes, generando gran expectativa tanto en la crítica como en el público local.