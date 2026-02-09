Más de 1.800 trabajadores y referentes de la industria audiovisual argentina respaldaron una petición para frenar la eliminación del financiamiento específico del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

El documento cuestiona los artículos 210 y 211 del dictamen de reforma laboral que será tratado este miércoles en el Senado. Según el texto, esas disposiciones derogan los aportes establecidos en la Ley de Cine y obligan al INCAA a depender del Tesoro Nacional.

Desde el sector sostienen que esta modificación pondría en riesgo la continuidad de la producción audiovisual argentina, al eliminar un esquema de financiamiento que actualmente no compite con otras partidas del presupuesto nacional.

Campanella y Francella, entre los firmantes

La presencia de Juan José Campanella y Guillermo Francella fue especialmente destacada por las entidades impulsoras del reclamo.

Ambos artistas han sido históricamente críticos del kirchnerismo y no suelen alinearse con posiciones culturales asociadas al Estado. Su participación en la carta, señalaron desde el sector, refleja que la preocupación por el futuro del cine argentino atraviesa diferencias ideológicas.

“El tema nos encolumna más allá de las miradas políticas”, explicaron desde la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica.

Qué advierte el sector audiovisual

La carta será presentada antes del tratamiento del proyecto en la Cámara alta y advierte sobre un posible “apagón audiovisual” en la Argentina.

El reclamo ya fue llevado al Congreso por el Espacio Nacional Audiovisual, que solicitó a los legisladores retirar los artículos cuestionados. Argumentan que no guardan relación directa con la legislación laboral y que representan una amenaza para la producción nacional.

Desde la industria destacan que el cine argentino genera empleo, exporta servicios y aporta valor agregado a la economía cultural.

Qué está en discusión en el Senado

El Senado debatirá el dictamen de reforma laboral que incluye, entre otros puntos, la modificación del esquema de financiamiento del INCAA.

Los artículos 210 y 211 proponen eliminar los fondos específicos previstos en la Ley de Cine y establecer que el organismo dependa de asignaciones del Tesoro Nacional.

La votación definirá si se mantienen los recursos actuales o si se modifica el modelo de financiamiento vigente.