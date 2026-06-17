Este martes 16 de junio, Nathy Peluso sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram una serie de fotografías en las que aparece disfrutando de la playa y luciendo una microbikini vibrante que rápidamente se volvió viral.

La artista, nacida en Argentina y criada en España, mostró un conjunto de dos piezas color naranja intenso. El corpiño presenta un diseño clásico triangular con tirantes finos que se ajustan en la espalda y el cuello, mientras que la parte inferior es un colaless ultra cavado con tiras laterales para un mejor ajuste.

El acabado satinado del bikini captó la atención de sus seguidores

Nathy Peluso incendia Instagram con fotos en bikini naranja durante sus vacaciones

En menos de cinco horas, la publicación acumuló más de 144 mil 'Me gusta' y numerosos comentarios halagando su estilismo. Junto a las imágenes, Nathy acompañó con la frase: "En un sueño".

Con cerca de cinco millones de seguidores en Instagram y casi seis millones en TikTok, la cantante mantiene una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida cotidiana y su carrera.

Recientemente, Nathy Peluso fue blanco de críticas tras publicar un video bailando. Algunos usuarios cuestionaron cómo había logrado perder peso y la acusaron de usar Ozempic, un medicamento inyectable para la diabetes que puede provocar pérdida de peso como efecto secundario, aunque no está indicado para ese propósito.

Nathy Peluso incendia Instagram con fotos en bikini naranja durante sus vacaciones

Frente a estas especulaciones, la cantante respondió con su característico humor: "Para las que estuvieron diciendo que yo uso Ozempic, escuchame, no me entendieron, ¿cómo yo voy a dejar de comer?".

Además detalló su rutina saludable: "Gimnasio, cardio, peso, pilates, escalera, diez mil pasos al día o más. Pollo, pescado, espárragos, boniato, papa. ¿Qué te pasa? ¿Que yo voy a dejar de comer? Soy una mujer laburadora. ¿Qué Ozempic?".

Para despejar cualquier duda, también compartió un video entrenando en el gimnasio, evidenciando que el ejercicio forma parte fundamental de su día a día.