El cambio físico de Nathy Peluso dejó de ser solo un comentario entre fanáticos y se transformó en una discusión abierta en redes. La cantante recibió acusaciones por un supuesto uso de Ozempic y decidió responder sin rodeos, con el mismo tono filoso que suele marcar sus apariciones públicas.

La artista venía mostrando una imagen distinta, más trabajada desde lo físico, y eso bastó para que aparecieran especulaciones de todo tipo. En lugar de dejar que el tema creciera solo, Nathy Peluso tomó la palabra y apuntó directamente contra quienes instalaron la versión.

"Para los que estuvieron con que Ozempic… ¿Yo voy a dejar de comer? Después de todos estos años, ¿yo voy a dejar de comer?", lanzó en un video que compartió en Instagram. La frase funcionó como una respuesta inmediata a quienes asociaron su transformación con el medicamento que se volvió tema recurrente entre famosos.

Después, la cantante detalló qué rutina sostiene para explicar el cambio que muchos pusieron bajo sospecha. "Gimnasio, cardio, peso, pilates, escaleras, 10 mil pasos al día o más. Pollo, espárragos, boniato, papa… ¿Yo voy a dejar de comer? No. Yo soy una perra laburadora. ¿Qué Ozempic?", remarcó, dejando claro que no piensa aceptar esa lectura sobre su cuerpo.

El descargo no pasó desapercibido porque tocó un punto sensible: la mirada ajena sobre los cuerpos de las artistas. En redes, muchos salieron a bancarla y destacaron la disciplina que describió, mientras otros siguieron discutiendo la velocidad de su transformación y el contraste con la imagen que había construido durante años.

Ese debate también tomó fuerza porque Nathy Peluso siempre reivindicó una estética asociada a las curvas, la sensualidad y la presencia física potente. Por eso, su nueva apariencia generó más ruido entre quienes leen cada cambio corporal como una contradicción o como una señal de algo oculto.

Con su respuesta, la cantante buscó cerrar la versión desde un lugar contundente: entrenamiento, alimentación ordenada y esfuerzo sostenido. Pero el episodio dejó expuesto algo más amplio que una simple aclaración personal: incluso cuando una artista explica su propio proceso, las redes suelen encontrar una nueva razón para discutirlo.