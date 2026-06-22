El mundo de la lucha libre argentina está de duelo tras confirmarse la muerte de Pablo Más Albert, a los 57 años. Más Albert era especialmente recordado por interpretar al Teniente Steve Murphy en el programa televisivo 100% Lucha, donde alcanzó gran popularidad desde 2006.

El personaje del Teniente Steve Murphy representaba a un militar estadounidense oriundo de Utah que, según la narrativa del show, había desertado de su ejército y buscaba el Campeonato de 100% Lucha para poder regresar a su país. Aunque nunca logró obtener el título principal, sí conquistó un torneo relámpago de parejas en 2007 junto a McFloyd.

Una trayectoria dedicada a hacer feliz a niños y grandes

Durante su trayectoria en el programa, Más Albert protagonizó una de las rivalidades más emblemáticas frente a Ron Doxon, un supuesto agente del servicio secreto estadounidense que intentaba controlar sus movimientos dentro del ring, lo que marcó a muchos seguidores del espectáculo.

Además, el luchador encarnó a Sodrak, Amo de la Oscuridad, un personaje enmascarado con el que formó la "Dupla del Terror" junto a Cara de Máscara, ampliando su versatilidad en el mundo de la lucha libre.

Tras su salida de 100% Lucha en 2008, Más Albert continuó su carrera en Guerreros del Ring y fue protagonista del piloto de Show Catch en 2011, donde debutó con un nuevo personaje conocido como La Bestia. A lo largo de los años, participó en distintos espectáculos y agrupaciones, manteniéndose activo en la escena nacional.

Con su fallecimiento, la lucha libre argentina pierde a una de las figuras más recordadas y queridas de una generación que marcó a miles de fanáticos a través de la televisión.

Murió Pablo Más Albert, el icónico Teniente Steve Murphy de 100% Lucha

El mensaje de despedida de Vicente Viloni, histórico referente de 100% Lucha, llegó a través de sus redes sociales, donde expresó su profundo dolor: “Lo siento tanto amigo mío... no tengo palabras, estoy destrozado. Que Dios te cuide allá arriba. Ya no es lo mismo para mí, se va parte de mi vida”.

Viloni también rememoró la pasión compartida por la lucha libre y manifestó su esperanza de reencontrarse algún día: “Solo queda el consuelo de que nos volveremos a ver en el ring de los cielos y vamos a demostrarle a los ángeles lo que es la lucha libre. Como me dijiste hasta el último día: ‘una más y va a ser la mejor’. Hasta pronto. Te quiero mucho”.