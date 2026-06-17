La preocupación por Raúl Lavié creció de golpe después de un accidente que obligó a frenar su participación en televisión. El cantante de 88 años tenía previsto estar en La noche es nuestra, el ciclo de Diego Ramos en la TV Pública, pero una caída inesperada alteró por completo la jornada.

El propio artista intentó seguir adelante pese al susto inicial. Según contó más tarde en Primicias Ya, no quería cancelar su presencia y hasta pensó en cantar de todos modos. "Les dije que me sentía mejor. Quería mantener la nota, les dije que la iba a hacer. De hecho, iba a cantar y todo”, explicó al reconstruir esos minutos.

El problema fue que la situación volvió a repetirse cuando Raúl Lavié intentó ingresar nuevamente al estudio. Allí terminó de entender qué había provocado el accidente: el piso metálico y sus zapatos de cuero le jugaron una mala pasada. “Cuando voy a entrar, resbalo”, relató sobre el momento que encendió las alarmas entre quienes estaban presentes.

Desde el programa de América, Luis Ventura aportó otra descripción del episodio y aseguró que Lavié “trastabilló” y se pegó “un golpazo en la cabeza, que le hizo perder mucha sangre”. Sin embargo, el cantante salió a aclarar que el cuadro no fue tan grave como se había instalado en un primer momento.

La reacción de Raúl Lavié también estuvo atravesada por la preocupación familiar. “Las noticias de este tipo siempre son dramáticas y se agrandan. Y lo que me da miedo es que mi mujer se pase de la raya. Porque cuando me pasa algo, no la puede parar nadie. Ella también se preocupa por mí”, expresó, buscando llevar tranquilidad.

A la hora de detallar las consecuencias físicas, el artista fue claro y desactivó las versiones más alarmantes. “No fue de gravedad. Sí me lastimé un poco el labio en la parte superior e inferior. Perdí mucha sangre. También se me hinchó la nariz”. Además, remarcó: “No hubo desvanecimiento ni ninguna cosa por el estilo”.

Con humor, pese al susto, cerró su explicación dejando en claro que se encuentra estable. “Fue un golpe fuerte, aunque no fue en la cabeza sino en la cara. Me tapé la boca con la mano y me golpeé una parte, pero está todo bien porque mi cuerpo tampoco es flaquito”, bromeó. Así, Raúl Lavié logró calmar a sus seguidores después de un accidente que, por unos minutos, generó máxima preocupación.