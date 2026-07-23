El saxofonista estadounidense Plas Johnson, célebre por interpretar el emblemático solo de saxofón de La Pantera Rosa, falleció el 15 de julio en Los Ángeles a los 94 años. La noticia fue confirmada por la emisora KKJZ y medios locales de su ciudad natal, Donaldsonville, Luisiana.

Johnson murió en el barrio de Granada Hills, a pocos días de cumplir 95 años, aunque hasta el momento no se han divulgado las causas de su fallecimiento.

La historia del originario de Luisiana

Originario de Luisiana, Plas Johnson inició su carrera musical en la década de 1950 junto a su hermano Ray, consolidándose rápidamente como uno de los músicos de sesión más destacados dentro de la industria discográfica estadounidense.

Falleció Plas Johnson, el saxofonista detrás del inolvidable solo de La Pantera Rosa

Su reconocimiento internacional llegó en 1963 con la interpretación del tema principal de La Pantera Rosa, compuesto por Henry Mancini. Ese solo de saxofón se transformó en una de las melodías más reconocibles y perdurables en la historia de la música cinematográfica.

Aunque Johnson no recibió premios individuales, la banda sonora de La Pantera Rosa fue galardonada con tres premios Grammy, estuvo nominada al Oscar a la mejor banda sonora original y es considerada una de las partituras cinematográficas más importantes, según el Instituto Americano del Cine.

Durante su extensa trayectoria de más de siete décadas, Plas Johnson colaboró con grandes leyendas del jazz, el blues y el soul, entre ellas Frank Sinatra, B.B. King, Johnny Otis, Barbra Streisand, Marvin Gaye y Nat King Cole, consolidando su legado en múltiples géneros musicales.