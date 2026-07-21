Con enorme tristeza, la familia de Pato Strunz confirmó que el músico murió este lunes a los 59 años. La noticia sacudió al heavy metal argentino, donde el baterista construyó una trayectoria marcada por su potencia, su técnica y su participación en dos grupos decisivos para la historia del género.

Por el momento, no existe una explicación pública sobre qué le ocurrió. El círculo cercano de Claudio “Pato” Strunz no informó la causa del fallecimiento ni dio detalles sobre sus últimos días. Mientras se espera alguna precisión, músicos y seguidores comenzaron a recordarlo a través de los discos y conciertos que definieron su carrera.

Una de sus mayores contribuciones llegó con Malón, proyecto que creó después de la separación de Hermética. Allí continuó trabajando junto a Claudio O’Connor, Antonio Romano y Karlos Cuadrado, con quienes grabó materiales como “Espíritu Combativo” y “Justicia o Resistencia”. La banda consiguió consolidar una identidad propia y ocupar un lugar destacado dentro de la música pesada nacional.

Los grandes escenarios también formaron parte del recorrido de Pato Strunz. El baterista tocó en varias oportunidades en el Estadio Obras Sanitarias y participó del festival Monsters of Rock. Aquellas presentaciones le permitieron compartir cartel con figuras internacionales como Black Sabbath, Slayer y Kiss, frente a públicos multitudinarios.

Antes de fundar Malón, Claudio “Pato” Strunz había ingresado a Hermética en 1991, la banda de Ricardo Iorio. Su batería quedó registrada en “Ácido Argentino” y “Víctimas del Vaciamiento”, obras que atravesaron generaciones y resultaron esenciales para la expansión del metal en el país. El doble bombo y la intensidad de su ejecución se transformaron en componentes reconocibles de aquella formación.

Su historia musical había comenzado mucho antes de esos discos. Nacido en La Tablada el 11 de noviembre de 1966 bajo el nombre de Claudio Marcelo Zurita, empezó a tocar profesionalmente durante la década de 1980 y pasó por agrupaciones como Heinkel. Desde esos primeros años desarrolló un estilo que luego influiría en numerosos bateristas.

La despedida de Malón puso el foco en la vida compartida por encima de cualquier explicación todavía pendiente sobre su muerte. “Por todos los buenos momentos compartidos, los kilómetros recorridos juntos. Queda la música. Buen Viaje”, publicaron sus compañeros. Ese mensaje cerró con emoción la historia de Pato Strunz, cuyo legado permanecerá ligado para siempre al sonido del heavy metal argentino.