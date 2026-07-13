El mundo del espectáculo quedó conmocionado este lunes tras confirmarse la muerte de Sam Neill, el recordado protagonista de Jurassic Park, a los 78 años. La noticia fue comunicada por su familia a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde además aclararon un dato que sorprendió a millones de seguidores: el actor ya no padecía el cáncer con el que había convivido durante los últimos años.

En el comunicado, los familiares explicaron que el fallecimiento de Sam Neill fue "repentino e inesperado". "Su pérdida fue repentina e inesperada, pero consuela el saber que Sam no padecía cáncer", expresaron. También señalaron que el intérprete estuvo acompañado por sus seres queridos durante sus últimos momentos y destacaron que afrontó ese instante "con la dignidad que lo caracterizó toda su vida".

Por el momento, la familia evitó confirmar cuál fue la causa puntual de la muerte. Aunque el comunicado descartó que el cáncer haya sido el motivo del fallecimiento, aclaró que brindarán más información cuando lo consideren oportuno y solicitaron respeto por la privacidad mientras atraviesan el duelo.

Durante los últimos años, Sam Neill habló públicamente sobre la enfermedad que enfrentó y también sobre su mirada respecto de la muerte. En una entrevista concedida en 2023 al programa Australian Story, el actor dejó una reflexión que hoy volvió a cobrar fuerza entre sus admiradores: "No le tengo miedo a la muerte en absoluto. Eso no me preocupa. Nunca me preocupó desde el principio".

La carrera de Sam Neill quedó marcada para siempre por su inolvidable interpretación de Alan Grant en Jurassic Park, la exitosa película dirigida por Steven Spielberg que revolucionó el cine en 1993. Su personaje, un apasionado paleontólogo, se convirtió en uno de los más queridos de la historia del género y lo transformó en una figura de alcance mundial.

Sin embargo, el recorrido artístico de Sam Neill fue mucho más amplio. Antes y después de la saga de dinosaurios participó en numerosas producciones de distintos géneros. Desde sus primeros pasos en Sleeping Dogs hasta títulos como La profecía III, Posesión, La caza al Octubre Rojo, En la boca del miedo, Event Horizon, El hombre bicentenario y The Horse Whisperer, construyó una filmografía muy diversa.

Sam Neill dejó un fuerte vacio en Holywood

Además de su trabajo en el cine, Sam Neill también dejó su huella en la televisión con destacadas participaciones en series de gran repercusión como Peaky Blinders y The Tudors. En 2001 regresó al universo jurásico con Jurassic Park III y, años más tarde, volvió a ponerse en la piel de Alan Grant para Jurassic World: Dominion, estrenada en 2022, donde se despidió definitivamente del personaje que marcó su carrera.

La muerte de Sam Neill provocó una enorme ola de mensajes de despedida por parte de colegas, fanáticos y figuras del espectáculo de todo el mundo. Mientras continúan las muestras de cariño hacia el actor, la expectativa ahora está puesta en conocer la información oficial sobre las causas de su fallecimiento. Más allá de ese dato, su legado permanecerá intacto gracias a una trayectoria que lo convirtió en uno de los grandes nombres del cine internacional.