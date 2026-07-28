Brenda Asnicar y Laura Esquivel, protagonistas de la exitosa serie juvenil Patito Feo, volvieron a referirse a su paso por la ficción y, por primera vez juntas, comentaron sobre Juan Darthés, quien fue condenado en Brasil por abuso sexual tras la denuncia de Thelma Fardin.

En una entrevista con Nati Jota para el programa Sería Increíble, ambas actrices rememoraron las giras internacionales de la tira y manifestaron su apoyo al testimonio de Fardin. Asnicar contó que en ese momento desconocían lo que sucedía, pero desde que la denuncia se hizo pública en 2018 decidió creerle "100%". "Nunca supimos nada. La verdad que no lo podía creer. Aunque de alguna forma lo creí 100%, porque tenía fama de que se quería levantar a la maquilladora o a la peinadora", afirmó.

Las actrices lo recuerdan como "un chabón al acecho"

La actriz recordó un episodio durante una gira en el que una maquilladora le comentó en un pasillo que "este chabón me está..." y describió que "estaba al acecho", asociando ese comportamiento con la conducta que atribuían al actor en aquella época.

Brenda Asnicar y Laura Esquivel recuerdan a Juan Darthés: “Estaba al acecho”

Por su parte, Laura Esquivel definió su relación con Darthés como "superpaternal, de padre a hija" y reconoció que procesar la denuncia de Fardin fue complicado, ya que el elenco estaba protegido por una producción que brindaba contención. "Había una producción que estaba igualmente al cuidado de los chicos. Era un grupo humano muy bueno. Por eso también cuesta creerlo", explicó.

Ambas destacaron la importancia de que sus madres las acompañaran durante las giras internacionales, ya que eso reducía su exposición. Asnicar señaló que viajar fue posible porque su familia impuso la condición de que su madre la acompañara en los viajes.

Las actrices también recordaron el impacto que generó la denuncia de Fardin y el desgaste personal que implicó sostener el proceso judicial durante varios años. En mayo de 2023, Juan Darthés fue condenado en Brasil a seis años de prisión por abuso sexual, sentencia que ya quedó firme.