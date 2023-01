Otra fake news: el juicio a Darthes se “había anulado”

Cómo ocurrió tiempo atrás, Thelma Fardín salió nuevamente a repudiar las noticias falsas que circulan respecto al curso del proceso judicial en el que denunció al actor Juan Darthes por abuso durante una gira de la novela Patito Feo. Resultó ser que una cuenta de seguidores del periodista Esteban Trebucq- conocido como “el pelado de crónica”, ahora en A24- hizo una publicación el jueves pasado en la que aseguraba que “el juicio de Thelma Fardin contra Juan Darthes se había anulado” y, además, agregaba: “Levantá la mano si nunca le creíste a Fardin y debería pagarle todo el daño que le hizo a Darthés”.

La desinformación rápidamente se instaló entre los usuarios. Incluso, algunos portales de noticias replicaron como ciertas las falsas novedades. “¿No se cansan de hostigarme?”, reprochó la actriz y militante feminista en su cuenta de Instagram.

Por su parte, los abogados de Fardín confirmaron a C hequeado que no se les notificó ninguna resolución sobre la causa y que como la justicia brasileña está en proceso de feria, estos casos, donde no hay personas privadas de libertad, no son atendidos.

Luego de la fuerte repercusión por los dichos, el propio periodista Esteban Trebucq apuntó contra el usuario causante de todo: “Mi única cuenta oficial es esta. Lo expliqué mil veces. No hay otra”. El juicio, mientras tanto, sigue su curso a la espera de una sentencia y no "se anuló" cómo se publicó erróneamente en redes.