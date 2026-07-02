La eliminación de Alemania en los 16avos de final del Mundial 2026 ante Paraguay sigue generando réplicas en todo el país. Lo que comenzó como una decepción deportiva rápidamente se transformó en una profunda crisis institucional que tiene a Julian Nagelsmann como principal apuntado.

Después de caer ante Paraguay en los penales tras empatar 1 a 1, el seleccionado alemán quedó en el centro de una tormenta de críticas. Los cuestionamientos no tardaron en llegar desde los medios, los ex futbolistas y los propios hinchas, que esperaban mucho más de un equipo que había llegado a la Copa del Mundo con aspiraciones de protagonismo.

En medio de ese clima de tensión, Nagelsmann fue convocado a una reunión clave en la sede de la Federación Alemana de Fútbol (DFB). Durante más de tres horas y media, el entrenador debió dar explicaciones sobre el rendimiento del equipo y los motivos que desembocaron en una de las mayores frustraciones recientes del fútbol alemán.

Del encuentro participaron las principales autoridades de la DFB, entre ellas el presidente Bernd Neuendorf, el director deportivo Rudi Völler y otros dirigentes de peso, quienes analizaron en profundidad las razones del inesperado tropiezo.

Según distintos medios alemanes, la conclusión fue contundente: la confianza en el proyecto de Nagelsmann quedó seriamente dañada y la federación le habría sugerido que evalúe una salida consensuada para evitar una destitución formal.

La situación se agravó aún más por las versiones que comenzaron a circular sobre posibles diferencias internas dentro del plantel y desacuerdos con algunas decisiones adoptadas por el cuerpo técnico durante el Mundial. Aunque ninguna de esas versiones fue confirmada oficialmente, el ruido alrededor de la selección crece con el correr de las horas.

La caída resulta todavía más difícil de explicar si se tiene en cuenta que Alemania había superado la fase de grupos como líder. Las victorias frente a Curazao y Costa de Marfil parecían haber encendido la ilusión, pero la derrota frente a Paraguay dejó al descubierto fragilidades que terminaron costando muy caro.

Mientras el futuro de Nagelsmann se define en despachos y reuniones, ya comenzaron a aparecer nombres para reemplazarlo. El que más fuerza tomó en las últimas horas es el de Jürgen Klopp, quien aparece como el gran candidato para encabezar una reconstrucción que muchos consideran inevitable.

La selección de fútbol masculino de Alemania atraviesa horas decisivas. El fracaso mundialista abrió una herida profunda y la federación busca respuestas. En el centro de la escena está Nagelsmann, un entrenador que llegó para liderar la renovación del fútbol alemán y que ahora podría convertirse en la primera víctima de una eliminación que nadie esperaba.