Mica Riera sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada, un momento que marca un nuevo capítulo en su vida personal y profesional. La actriz dio la noticia al finalizar la función de El chat de mamis, la obra teatral en la que participa actualmente, con una evidente panza que ya no podía ocultar.

La futura mamá espera su primer hijo junto a Tomás, su pareja, quien se caracteriza por mantener un perfil muy bajo y dedicarse a la actividad agropecuaria. La historia de amor entre ambos ha crecido lejos de la exposición pública y las redes sociales, ya que Mica no suele mostrarlo públicamente.

Mica y Tomás un joven vinculado al campo

El romance comenzó luego de que la actriz se separara de Gastón Baremberg hace dos años. Con el músico y productor argentino tuvo dos etapas que finalmente no prosperaron, dando paso a su relación actual con Tomás, un joven vinculado al campo.

Mica Riera confirmó su embarazo y reveló la historia de amor con el padre de su bebé

La confirmación del embarazo trascendió primero a través de Ángel de Brito, conductor de LAM, quien lanzó pistas enigmáticas para anunciar la noticia: “Es madre primeriza”, “El papá del hijo que espera trabaja en el campo y es de bajo perfil”, entre otras frases que despertaron la curiosidad del público.

Además de su vida personal, Mica Riera ha consolidado su carrera en la actuación. Es hija de la periodista Cristina Clement y ha ganado reconocimiento por sus papeles en diferentes producciones. Entre sus trabajos más destacados se encuentran su participación en El Encargado, junto a Guillermo Francella, y su interpretación de Fabiana Cantilo en El amor después del amor, un rol que le otorgó gran visibilidad y nuevas oportunidades.

Actualmente, la actriz se prepara para asumir un nuevo desafío profesional al interpretar a Susana en la serie sobre la vida de Moria Casán, proyecto que se suma a un presente cargado de novedades tanto en lo personal como en lo laboral.