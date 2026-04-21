Jésica Cirio vuelve a quedar en el centro de la escena por una noticia que impactó de lleno en el mundo del espectáculo. Después de meses de perfil bajísimo y de mantenerse lejos de la exposición, se conoció que la modelo está esperando a su segundo hijo y que atraviesa el embarazo junto a Nicolás Trombino, su actual pareja.

La revelación se dio en LAM, donde Ángel de Brito fue soltando pistas hasta confirmar el nombre. “Está embarazada por segunda vez, Jesica Cirio”, anunció al aire. Después sumó contexto sobre el momento que atraviesa la conductora: “Va a ser mamá nuevamente. Está con un bajo perfil después de todo lo de Elías Piccirillo, Martín Insaurralde y la mar en coche”.

En ese mismo tramo del programa también dieron detalles sobre el hombre con el que hoy comparte esta etapa. “Está con Nicolás, él es un empresario, tiene supermercados mayoristas y un frigorífico”, explicaron. Y enseguida llegó el dato que terminó de redondear la noticia: “Está de tres meses y medio, y espera un varón”. Así, además de confirmar el embarazo de Jésica Cirio, dejaron planteado quién es el padre del bebé.

Lo que terminó de validar todo fue un mensaje de la propia Jésica Cirio, enviado al programa una vez que la información ya estaba en marcha. “Hola, Primero agradecer por haberme bancado y esperarme. Ya le conté a Chloe, así que ya lo podías contar tranquilo. Para mí era importante que primero lo supiera la nena”, escribió, dejando ver que su prioridad había sido hablar antes con su hija y cuidar ese momento familiar.

El nombre de Nicolás Trombino ya venía sonando desde hace varios meses, aunque siempre en un registro mucho más reservado. Sobre él, en televisión habían contado: “Le dicen ‘Niki’. Es proveedor de alimentos al Estado”. También habían agregado una descripción que ayudó a ubicarlo en el nuevo presente sentimental de la conductora: “Es de ojos claros, muy fachero. Ella está muy enamorada, él es de muy buena posición económica y tiene un perfil bajo, muy trabajador”.

Ese bajo perfil parece haber sido una de las claves de este vínculo. A diferencia de otras etapas muy expuestas de su vida personal, Jésica Cirio eligió atravesar esta relación con mucha más discreción. Por eso la confirmación del embarazo generó todavía más sorpresa, sobre todo porque la noticia se conoció cuando ella ya había decidido hablarlo primero en la intimidad con Chloe.

De este modo, Jésica Cirio inicia una nueva etapa personal lejos del ruido que la rodeó en otros momentos y con un embarazo ya bastante avanzado. El dato fuerte ya está sobre la mesa: espera un varón, cursa tres meses y medio y el padre es Nicolás Trombino, el empresario con el que recompuso su vida amorosa en silencio.