Después del triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto en el Mundial 2026, que aseguró su lugar en los cuartos de final, el periodista deportivo Tití Fernández compartió una emotiva dedicatoria a su hija María Soledad Fernández.

María Soledad falleció en un accidente de tránsito el 2 de julio de 2014, a los 26 años, en la ruta BR-381, cerca de Oliveira, Minas Gerais, Brasil, cuando regresaba de San Pablo a Belo Horizonte durante la cobertura del Mundial de Brasil.

En sus redes sociales, Tití publicó uno de los últimos retratos de su hija durante aquel torneo y escribió: “Sole no nos podías fallar, hijita de mi corazón. ¡Vamos Argentina, carajo!”. Además, horas antes del partido contra Egipto, compartió un sueño que tuvo: “Sole anoche soñé que nos volvías a dar una mano. Vamos hija, una más y nos metemos en los 8 mejores”.

Conmovedores comentarios de Tití Fernández recordando a su hija

Tras la clasificación, Fernández continuó su homenaje con un mensaje cargado de emoción: “Cómo te quiero, Sole. Yo sé que nunca nos va a abandonar, empujaste desde arriba. Qué alegría, qué felicidad. ¡Vamos Argentina, carajo!”.

Un día antes, el periodista había recurrido nuevamente a su hija como su amuleto: “Sole, hijita otra vez recurro a vos. Yo sé que los chicos solos van a sacar el partido adelante y nos vamos a meter entre los 8 mejores, pero nunca está de más una manito extra, ayúdanos como el otro día con Cabo Verde. ¡Sos mi cábala, hijita!”.

En una decisión que sorprendió a muchos, Tití Fernández optó por no viajar al Mundial 2026, a pesar de haber recibido invitaciones laborales y personales. Explicó que eligió seguir el torneo desde Argentina debido al desgaste físico y la energía que requiere cubrir un evento de esta magnitud. “Decidí no viajar a ver el Mundial. Tuve dos invitaciones para trabajar y dos de amigos, pero sufrí mucho la Copa América hace dos años. Ya estoy grande”, manifestó.

Fernández comparó la logística actual con la experiencia previa en Qatar, donde los traslados eran mínimos y más cómodos: “En Qatar nos malacostumbramos. Llegabas, desarmabas la valija y no la tocabas más hasta el final. Acá, si te toca cambiar de costa, son cinco o seis horas de viaje. Es muy desgastante”.

Aunque extraña el contacto directo con los jugadores, el periodista siguió cada partido con la misma intensidad de siempre. Confesó que le resulta difícil ver a Lionel Messi en la pantalla sin poder hablar con él y expresó: “Extraño el olor de la cancha”.

Durante la entrevista, Tití analizó la evolución del periodismo deportivo y criticó la pérdida de cercanía con los protagonistas. “No hay un Tití hoy. Los chicos dan mucha información, pero lo que le tenés que contar a la gente es lo que no está en la pantalla. Nosotros éramos los ojos que no tenía el relator ni la cámara”, afirmó.

Tití Fernández emociona al recordar a su hija tras el pase de Argentina a cuartos en Mundial 2026

Destacó que, aunque el acceso a la información es instantáneo, la esencia del periodismo de campo se encuentra en esos detalles invisibles para la televisión, que solo se pueden captar con la relación cotidiana con jugadores y técnicos, algo que hoy es mucho más difícil de lograr.

En medio de la emoción tras el triunfo ante Egipto por 3 a 2, Tití Fernández comenzó su programa "Otro día perdido" celebrando junto a sus compañeros Rada y Evelyn Botto, reflejando la alegría popular por el avance de la Selección en el Mundial.