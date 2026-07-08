La selección argentina demostró una vez más su fortaleza mental al remontar un 2-0 adverso y vencer 3-2 a Egipto, asegurando su lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. Tras la agónica victoria en Atlanta, Rodrigo De Paul resaltó la convicción y el espíritu del equipo para revertir el resultado.

En diálogo posterior al encuentro, el mediocampista explicó que la clave estuvo en mantener la mentalidad firme y la confianza en el juego propio. "La mentalidad siempre es la misma, con las ganas de pasar y creyendo en lo que hacemos. Hay un momento en el que viene esa pausa para reflejar y bajar un poco las emociones para hacer lo que sabemos", señaló De Paul.

El volante también valoró el trabajo colectivo y la unión del plantel en los momentos más difíciles. "Tenemos un equipazo. Después creo que el equipo lo hizo muy bien. Todo el equipo", afirmó al analizar la reacción que permitió continuar en la defensa del título mundial.

Consultado por el aspecto más destacado durante la remontada, De Paul no dudó en poner en primer plano la actitud y el carácter del grupo. "Lo mejor fue el corazón, la actitud, cómo enfrentó la adversidad y creer. Siempre creer en que lo podemos hacer", expresó, subrayando que esa confianza fue fundamental para dar vuelta un partido que parecía escaparse.

La mentalidad y el corazón, claves en la defensa del título

Respecto al nivel del torneo, el mediocampista consideró que la competencia es sumamente pareja, lo que se refleja en las sorpresas que ya dejó el Mundial. "Este Mundial va a ser así. Hay un montón de candidatos que ya no están y a todas las selecciones les está costando. Es muy parejo", analizó.

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De Paul afirmó que el equipo está preparado para afrontar esos desafíos. "Nosotros estamos muy predispuestos en los momentos en los que haya que sufrir. Creo que lo tenemos adentro y ese es un punto a favor", agregó, mostrando la confianza en la resiliencia del plantel.

Para cerrar, el mediocampista dejó un mensaje que refleja el espíritu con el que Argentina encara la etapa decisiva del Mundial: "Seguramente tocará seguir sufriendo, pero lo vamos a seguir haciendo", concluyó, convencido de que la entrega y personalidad serán las armas para buscar un nuevo título mundial.