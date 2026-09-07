Una triste noticia sacudió al mundo del espectáculo argentino. El viernes 4 de septiembre murió Cristian Belec, reconocido actor y modelo, a los 47 años. El deceso fue confirmado por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, entidad a la que estaba afiliado desde 2016.

Su nombre completo era Carlos Cristian Belec. Había nacido el 8 de abril de 1979 y construyó una carrera extensa y diversa en el mundo artístico. Hasta el momento, no se informaron públicamente las causas de su fallecimiento.

Una extensa trayectoria en el modelaje y la publicidad

La faceta más extensa de la carrera de Belec estuvo ligada al mundo del modelaje. Participó en numerosas producciones fotográficas, editoriales de moda y campañas publicitarias para marcas nacionales e internacionales.

Murió Cristian Belec, modelo y actor de "100 días para enamorarse", a los 47 años

Entre las empresas para las que trabajó se encuentran Fanta, Carrefour, Pierre Cardin, YPF, Tregar, Powerade, PedidosYa, Dunlop, Navarro Correa y Sinteplast. Su vasta experiencia en el ámbito publicitario lo llevó a ser invitado a "El Show Creativo", el histórico programa de Canal 9 dedicado a la industria de la publicidad y la creatividad.

Su paso por la televisión y el cine

En televisión, Belec es recordado por su participación en "100 días para enamorarse". La ficción de Telefe, emitida en 2018, fue protagonizada por Carla Peterson, Juan Minujín, Nancy Dupláa y Luciano Castro. Su trabajo en la exitosa telenovela lo hizo conocido para el gran público.

Además de la televisión, el actor incursionó en otros formatos audiovisuales. Participó en el cortometraje "La visita" y en los videoclips de "El buen bailarín" (Sindicato Mono), "Pánico" (Starpunks) y "Tu luz en mí" (Corto Plazo).

El insólito vínculo con la saga X-Men

Uno de los episodios más particulares de su trayectoria ocurrió en Hollywood. Belec fue convocado como doble del actor Michael Fassbender para la película "X-Men: Primera generación", estrenada en 2011.

Belec llegó al casting sin saber inicialmente de qué proyecto se trataba. La convocatoria se basaba en su parecido físico con Fassbender. Cuando le confirmaron que era para una película de la saga X-Men, la noticia lo sorprendió por completo.

El legado de un artista apasionado

En una entrevista publicada en 2016 por la revista Men's LAM, Belec compartió su filosofía de trabajo. Destacó la importancia de la pasión, la perseverancia, la formación permanente, la autocrítica y la humildad.

"Una cualidad que jamás hay que perder es la humildad", había expresado entonces. "Siempre digo que un personaje brilla por el talento de quien lo personifica, como la persona brilla por su humildad".

"Trabajar de lo que uno quiere es lograr transformar todo a un juego", agregó. "Vivenciar esas mismas sensaciones, ese entusiasmo que uno tenía al ser chico". Estas palabras reflejan el perfil de un profesional comprometido con su oficio.

Tras conocerse la noticia de su muerte, sus compañeros y allegados compartieron mensajes de despedida en redes sociales. Destacaron su calidad humana, su sonrisa y su buena onda en los castings y el ámbito laboral. "Te vamos a extrañar, Cristian, una gran persona, de las mejores que conocí en este ambiente", escribió uno de sus conocidos.