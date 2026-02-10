Eugenia China Suárez decidió retomar su carrera en el mundo del modelaje con una producción fotográfica junto a Ivana Figueiras para la marca de lencería Pompavana ’26, marcando así su regreso tras un período de distanciamiento del ámbito publicitario. La actriz y modelo, que se mudó a Turquía y estuvo envuelta en polémicas relacionadas con Mauro Icardi y Wanda Nara, reapareció con imágenes impactantes que compartió en sus redes sociales.

La sesión se realizó en la reconocida casa de los sueños en Nordelta, un lugar habitual para campañas de alto perfil. En el posteo, la China Suárez agradeció y etiquetó a Ivana Figueiras y al equipo creativo, aunque decidió desactivar los comentarios para evitar reacciones negativas, una medida que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

El regreso al modelaje en su breve paso por Argentina

Este regreso laboral coincide con su breve visita a Argentina para celebrar el cumpleaños número 8 de su hija Magnolia. La fiesta, ambientada con la temática de la serie Stranger Things, se realizó al aire libre con amigos y familiares. Mauro Icardi, su pareja, no estuvo presente debido a compromisos en Estambul, pero la celebración transcurrió en un clima de alegría y distensión.

China Suárez vuelve al modelaje y sorprende con nueva campaña de lencería

En las redes, la actriz destacó el trabajo del pastelero Damián Pier Basile, ganador de Bake Off Argentina 2020, responsable de la torta del cumpleaños. Sin embargo, la colaboración del chef generó controversia en redes sociales, donde recibió comentarios agresivos y cargados de ironía vinculados a la vida personal de la China Suárez. Pier Basile expresó su sorpresa y molestia por estos ataques, señalando que tuvo que borrar comentarios negativos que afectaban su negocio.

Desde que oficializó su relación con Mauro Icardi hace más de un año, Eugenia Suárez perdió varios contratos publicitarios, entre ellos la representación en Argentina de la diseñadora Carolina Herrera, que fue reasignada a Pampita. Este retorno al modelaje evidencia un nuevo capítulo en su carrera, con un enfoque más reservado y controlado de su presencia en redes sociales.