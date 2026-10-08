64 años y contando: los Rolling Stones volvieron al estudio para grabar nuevas canciones

Los Rolling Stones parecen decididos a desafiar el paso del tiempo. Apenas tres meses después de publicar Foreign Tongues, su último trabajo de estudio, la legendaria banda británica volvió a reunirse para grabar nuevas canciones, según confirmó el reconocido saxofonista de jazz Courtney Pine, quien participó recientemente de una sesión junto al vocalista Mick Jagger.

La revelación llegó a través del programa Private Passions de BBC Radio 3, donde Pine contó que colaboró con el líder de los Rolling Stones en una grabación destinada al grupo. “Acabo de hacer otra sesión hace un par de semanas con él para The Rolling Stones”, afirmó el músico, una de las figuras más influyentes del jazz británico contemporáneo.

Además de confirmar el encuentro en el estudio, Pine elogió el talento y la energía de Jagger, a quien definió como “un artista increíble”. No se trata de la primera colaboración entre ambos, ya que el saxofonista había trabajado anteriormente con el cantante y fue convocado nuevamente para este nuevo proyecto.

El saxofonista de jazz Courtney Pine reveló con los Rolling Stones se encuentran grabando nuevas canciones - Foto: Noticias Argentinas

La información también fue respaldada por Atlantic London, fabricante de instrumentos musicales, que informó que Pine utilizó uno de sus saxofones Duke Tenor durante una grabación realizada junto a los Rolling Stones.

A la espera de la palabra de los Stones

Aunque todavía no existe un anuncio oficial sobre un próximo lanzamiento, las versiones alimentan las expectativas de millones de fanáticos. El diario británico Daily Mirror incluso sugirió que las sesiones podrían derivar en el álbum número 26 de la banda.

Por ahora, desde el entorno del grupo mantienen la cautela. Un portavoz citado por el medio británico confirmó que Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood continúan trabajando en nuevas composiciones. “Mick y la banda siempre están aportando nuevas ideas y grabando temas para una posible edición futura. Estén atentos”, señaló.

El impulso creativo no se detiene

La noticia llega poco después del lanzamiento de Foreign Tongues, publicado el 10 de julio. El disco, producido por Andrew Watt, reunió nuevamente a los tres integrantes históricos y contó con colaboraciones de figuras de primer nivel como Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith y Chad Smith.

El álbum también tuvo un fuerte componente emocional al incluir una participación póstuma de Charlie Watts, fallecido en 2021, a partir de registros realizados durante algunas de sus últimas sesiones con la banda.

A comienzos de octubre, los Stones reforzaron esa etapa creativa con el estreno de Bad Luck Hideaway, una canción que había quedado fuera de las plataformas digitales en el lanzamiento original y que también conserva aportes del histórico baterista.

Sin fecha confirmada, sin título y sin anuncios oficiales, todo indica que los Rolling Stones siguen escribiendo nuevos capítulos de una carrera que ya atraviesa décadas. A los 64 años de su formación, la banda continúa produciendo música y alimentando la expectativa de un nuevo álbum.