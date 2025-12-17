Los Rolling Stones dejaron sin efecto los preparativos para una gira de cuatro meses en 2026, con conciertos en el Reino Unido y distintos países de Europa, según publicaciones de The Sun y Variety.

La banda no había comunicado la iniciativa por canales oficiales, pero ambos medios reportan que Keith Richards, guitarrista histórico, advirtió que no podía comprometerse con un tour de estadios.

El motivo central: la salud del guitarrista

De acuerdo con The Sun, Richards señaló que vive desde hace tiempo con artritis, lo que dificultaría afrontar una agenda con traslados permanentes, conciertos multitudinarios y un esquema operativo similar al de “Hackney Diamonds Tour” 2024.

Keith Richards y el impacto físico de una gira

Una fuente citada por el medio británico explica que existían promotores presentando fechas y ciudades, pero la discusión logística expuso el obstáculo central:

Richards “no estaba en condiciones de afrontar un tour de estadios durante más de cuatro meses”.

Variety recordó que, en noviembre, Richards participó de una breve presentación en el Soho de Nueva York, con tres canciones, pero apuntó que ese rendimiento no es comparable con el esfuerzo de una gira internacional.

La situación generacional de la banda

El guitarrista cumple 82 años el jueves 18 de diciembre. Su compañero Mick Jagger también tiene 82, y el bajista Ronnie Wood alcanza los 78 años.

El baterista original, Charlie Watts, falleció en 2021 y desde entonces el puesto lo ocupa Steve Jordan.