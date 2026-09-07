John Williams, a los 94 años, volvió a ponerse al frente de una orquesta para dirigir “The Imperial March”, uno de los temas más reconocibles de Star Wars. La aparición ocurrió de manera sorpresiva durante el bis del concierto Maestro of the Movies: A Tribute to John Williams, en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

El compositor tomó la batuta frente a la Los Angeles Philharmonic y dirigió la música asociada a Darth Vader, ante un público que respondió con una ovación de pie y miles de sables de luz encendidos. La actuación tuvo lugar durante el fin de semana del 5 de septiembre de 2026.

El regreso tuvo un significado especial porque Williams no dirigía públicamente desde el 22 de febrero de 2024, cuando se presentó en Carnegie Hall, en Nueva York. Desde entonces había cancelado algunas actuaciones por cuestiones de salud, aunque nunca anunció formalmente su retiro de la dirección.

El regreso que nadie esperaba

La participación de Williams no estaba anunciada en el programa principal. La mayor parte del concierto estuvo dirigida por David Newman, mientras que Williams apareció como invitado especial para el bis.

El programa había recorrido algunas de las composiciones más famosas de su carrera, con obras de E.T. el extraterrestre, Tiburón, Indiana Jones, Harry Potter, Superman, Jurassic Park, La lista de Schindler y Star Wars.

Pero el momento más esperado llegó al final: Williams tomó la batuta y condujo “The Imperial March”, composición que forma parte de Star Wars: El Imperio Contraataca y que quedó asociada para siempre con Darth Vader.

El registro de la actuación señala que la intervención duró apenas unos minutos, pero alcanzó para convertirse en el momento más destacado de la noche.

La Marcha Imperial, una de las firmas musicales de Star Wars

“The Imperial March” fue compuesta por John Williams para The Empire Strikes Back, estrenada en 1980. Desde entonces se transformó en uno de los leitmotivs más reconocibles de la historia del cine.

La pieza está vinculada directamente con Darth Vader, pero su utilización excedió al personaje y terminó convirtiéndose en una representación musical del poder del Imperio Galáctico.

Por eso, que el propio Williams volviera a dirigirla a los 94 años convirtió la interpretación en algo más que una ejecución musical: fue también un reencuentro entre el compositor, su obra y varias generaciones de espectadores.

Un escenario que ya es parte de la historia de Williams

La relación entre John Williams y el Hollywood Bowl tiene décadas de historia. El compositor debutó como director allí en 1978 y, desde 1981, sus presentaciones se convirtieron en una tradición habitual del escenario californiano.

En noviembre de 2025, además, el escenario principal del Hollywood Bowl fue bautizado oficialmente como John Williams Stage, una distinción inédita para el tradicional anfiteatro.

La elección no resulta casual: los conciertos dedicados a su música se transformaron en uno de los encuentros más populares entre los seguidores de las bandas sonoras cinematográficas.

Durante las interpretaciones de Star Wars, el público adoptó además una tradición particular: iluminar el anfiteatro con sables de luz, una imagen que volvió a repetirse durante el regreso de Williams.

¿Por qué fue importante el regreso de John Williams?

La aparición tiene relevancia por tres motivos.

En primer lugar, porque significó su primera dirección pública en más de dos años y medio. Su última presentación como director había sido el 22 de febrero de 2024 en Carnegie Hall.

En segundo término, porque ocurrió después de una serie de cancelaciones relacionadas con problemas de salud. En 2024, Williams había tenido que abandonar su participación prevista en el Hollywood Bowl por una cuestión médica.

Y, finalmente, porque el regreso se produjo precisamente con “The Imperial March”, una de las obras que mejor sintetizan su influencia sobre la cultura popular.

De Star Wars a Indiana Jones: el legado de un compositor

John Williams es responsable de algunas de las bandas sonoras más reconocibles de la historia del cine.

Su vínculo con Star Wars comenzó con la película original de 1977 y se extendió a lo largo de la saga cinematográfica. También compuso las músicas de Indiana Jones, Superman, Jurassic Park, E.T. el extraterrestre, Tiburón, Harry Potter y La lista de Schindler, entre muchas otras.

Su importancia no se limita al cine de aventuras. Williams construyó una forma de escribir música cinematográfica basada en leitmotivs fácilmente identificables, capaces de asociar sonidos específicos con personajes, lugares, emociones o conflictos.

Esa característica explica en buena medida por qué melodías creadas hace décadas continúan siendo reconocidas incluso por personas que no vieron las películas originales.

El Hollywood Bowl volvió a convertirse en un homenaje multitudinario

El concierto Maestro of the Movies se realizó entre el 4 y el 6 de septiembre de 2026 y estuvo presentado por Bryce Dallas Howard. La programación incluyó más de 50 minutos de fragmentos de películas especialmente editados para acompañar la música en vivo.

La presencia de Williams durante el bis no modificó el carácter principal del espectáculo, pero sí produjo un momento inesperado: el homenajeado dejó de ser solamente el compositor cuya obra se interpretaba y volvió a ocupar el lugar de director de orquesta.

Ese detalle es particularmente significativo después de su prolongada ausencia de los escenarios.