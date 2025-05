El origen y la razón por la cual el 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars

Cada 4 de mayo, los fanáticos celebran el Día Mundial de Star Wars, una fecha que ya es tan emblemática como las aventuras de los jedis y los sith. La razón de la elección de esta fecha se debe a un juego de palabras con la famosa frase de la saga: "May the Force be with you" (Que la fuerza te acompañe), dicha por el actor Alec Guinness. Esa expresión en inglés suena similar a "May the 4th be with you" (Que el 4 de mayo te acompañe).

Aunque hay celebraciones oficiales, los fanáticos en todo el mundo se suman a esta jornada especial, con maratones de películas, encuentros de cosplayers y otras actividades que rememoran la magia de la saga creada por George Lucas.

En el contexto de un fenómeno que ha trascendido generaciones, el Día de Star Wars es mucho más que una simple fecha en el calendario. Es una oportunidad para que los seguidores de todas las edades compartan su pasión por una historia que comenzó en 1977 y que hoy continúa expandiéndose a través de nuevas películas, series y videojuegos.

Sin importar dónde se celebre, este día une a los fans bajo una misma premisa: que la Fuerza los acompañe.

Cómo ver la saga de Star Wars en Argentina a través de plataformas de Streaming

La franquicia de Star Wars es un fenómeno global, y los fanáticos de Argentina pueden disfrutar de sus películas y series en plataforma de streaming. Aquí, en el país, puede verse en Disney+. La misma alberga el universo completo de Star Wars. Desde la trilogía original hasta las últimas películas, pasando por los spin-offs y las series.

Contenido disponible: