El breaking, una de las expresiones más reconocidas de la cultura hip hop, llega a Casa de las Leyes con una propuesta pensada especialmente para adolescentes. El taller propone un acercamiento progresivo a esta disciplina, combinando danza, movimiento y algunos de los característicos trucos que forman parte del breaking.

Daniela Montaña, coordinadora del taller, brindó estos detalles en el programa "La segunda mañana", que se transmite por AM550, y explicó que el breaking es uno de los elementos que integran la cultura hip hop, junto con el rap, el DJ y el graffiti. La actividad estará destinada a jóvenes de entre 12 y 18 años y comenzará este jueves, con encuentros que se extenderán hasta noviembre.

En Neuquén, la comunidad del breaking mantiene viva la práctica en espacios culturales, deportivos y al aire libre.

La propuesta no está pensada como una exhibición, sino como un espacio de aprendizaje. Montaña destacó que los participantes podrán incorporar los movimientos de manera progresiva, teniendo en cuenta las diferentes experiencias y posibilidades de cada cuerpo. "No es todo truco", explicó, al remarcar que, aunque el breaking incluye movimientos complejos y acrobáticos, también se trata de aprender a bailar y expresarse a través del movimiento.

El crecimiento de esta disciplina también se relaciona con su incorporación al ámbito deportivo. El breaking tuvo su debut olímpico en los Juegos Olímpicos de París 2024, después de haber formado parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Para Montaña, este proceso permitió que una práctica que nació en las calles y dentro de la cultura hip hop comenzara a ocupar también un lugar dentro del deporte competitivo.

Casa de las Leyes será el escenario de los encuentros destinados a adolescentes y niños.

En Neuquén, la actividad mantiene además ese vínculo con sus raíces culturales. Montaña contó que comenzó a bailar breaking alrededor de 2007 y que sus primeros aprendizajes estuvieron vinculados a encuentros con otros jóvenes en espacios públicos. Actualmente, la comunidad continúa organizando encuentros al aire libre y actividades competitivas y recreativas para quienes quieran seguir desarrollándose en la disciplina.

Las clases para adolescentes serán todos los jueves de septiembre a noviembre, de 18 a 19:15, en Casa de las Leyes. Quienes estén interesados pueden acercarse directamente al espacio el día del taller para comenzar la actividad.

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