Una comparación con su padre fue el motivo que el hombre señalado por Homero Pettinato eligió para explicar el conflicto. Tras la denuncia pública del humorista por las amenazas recibidas, Hernán Bloquero habló con Pablo Layús y presentó un relato que ubica el origen del enfrentamiento en un intercambio de mensajes.

La conversación también incluyó una negativa sobre el lugar de Sofía Gonet en esta historia. “Él dice que no es fanático de La Reini”, transmitió el periodista. De esa manera, el acusado buscó desvincular su enojo de la influencer, expareja del conductor, y sostuvo que sus diferencias con el humorista tenían otro origen.

El contacto se produjo por mensajes directos de Instagram y quedó registrado en capturas. Allí, el usuario conocido como “Hernán Bloquero” lanzó contra Homero Pettinato: “Aparte de cobarde, es un mentiroso”. También escribió: “Pettinato, lo que hizo, es de cobarde. Es muy largo de contar todo”. Sus primeras respuestas estuvieron centradas en descalificar la actitud del denunciante.

Para que ampliara su explicación, el panelista de Primicias Ya, por América, le respondió: “Es bueno escucharte. Seguro tenés tus razones”. La contestación fue inmediata: “Más vale que tengo mis razones”. A partir de ese intercambio, el hombre comenzó a desarrollar su versión sobre una discusión que, según sostuvo, había ocurrido meses antes.

Al reconstruir lo conversado, Layús relató: “Él me cuenta por qué está tan enojado con Homero. Esto viene de tres meses atrás, en un intercambio de mensajes él le dice ‘tu papá era mucho mejor que vos’. Él se mete con eso y Homero le sale a contestar y ahí hay como una discusión, sobre la que el me dijo ‘no es de fanatismo, sino de diferencia sobre los criterios que cada uno tiene”.

La referencia era a Roberto Pettinato y a su trayectoria artística. Según reprodujo el periodista, Hernán Bloquero agregó: “A él hasta pareciera que le hubiera molestado que le dijera que su papá era mejor comediante, músico, integró una de las mejores bandas de rock. Se enojó tanto que ahí hubo una discusión y de ahí viene nuestra bronca”.

Lo difundido aporta la explicación del acusado sobre su enojo con Homero Pettinato, pero no esclarece las amenazas que el humorista denunció durante la transmisión. En los mensajes reproducidos, el hombre se detuvo en aquella supuesta pelea y en rechazar el vínculo con Gonet. El episodio frente al estudio, que motivó la alarma pública, quedó sin una explicación específica en ese intercambio.