La presencia de un hombre frente al estudio de OLGA cambió la forma en que Sofía Gonet dimensionaba un hostigamiento que, según contó, sufría desde hacía años. Tras las amenazas denunciadas por Homero Pettinato, la Reini explicó por qué ahora teme que la situación avance.

Hasta entonces, su respuesta había sido bloquear las cuentas desde las que recibía mensajes. En Sálvese quien pueda, expresó: "Yo lo bloqueo siempre y nunca se había personado, por eso esto marca un precedente de que es capaz de hacer más cosas y a mí me da miedo".

Sobre Homero Pettinato, su expareja, manifestó: "Es horrible. Con Homero, más allá de todo, está todo bien y no quiero que que le pase nada. Me asusté un montón. Es una persona que a mí me viene acosando ya hace 10 años".

Para explicar la persistencia del acoso, Sofía Gonet relató: "Yo vivo desde hace 10 años con este chabón todos los días mandándome mensajes las 24 horas del día. O sea, no hay momento en el que yo no agarre el celular y no tenga un mensaje de esta persona todos los días del año hace 10 años. Siempre por redes, la única vez que yo me animé a contar algo que me acuerdo de que lo conté en historias muy al principio, que conté que él me hacía brujerías, tenía un santuario de fotos mías y me mandaba fotos, ahí me empezó a amenazar".

Entre los envíos, recordó imágenes intimidantes: "Me mandaba calaveras por fotos, cosas así, cruces que yo dije: 'Bueno, pará'. Después a cada pareja que tuve, obviamente, la amenazó, y conmigo medio que construyó una relación parasocial en la que yo no sé no sé si soy su mujer o qué".

Consultada sobre su reacción, Sofía Gonet reconoció: "Yo la verdad que nunca hice nada porque medio que es una paja decirlo, pero estoy acostumbrada a encontrarme con personas así haciendo lo que hago, me pasa muy seguido lo de los mensajes. Está bien que este es el caso más extremo, pero a mí me pasa de salir a la calle y capaz tener esos que están siempre ahí esperando".

Su desconfianza también remite a otro episodio, ajeno al hombre señalado por Homero Pettinato: "La verdad también es que la Justicia no hace nada. Yo en su momento, el año pasado, denuncié a un vecino, no a él, a un vecino del departamento en el que yo vivía que me había amenazado de muerte. Me tuve que mudar yo porque dos veces fui a la policía, no hicieron nada". Ese antecedente pesa sobre el temor que hoy volvió a expresar públicamente.