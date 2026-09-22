Viviana Canosa atraviesa una etapa diferente en su vida personal y profesional. A sus 55 años, la conductora volvió a quedar en el centro de la escena luego de realizar una inesperada confesión durante su participación en el streaming de Carnaval, donde habló de un posible romance con un reconocido futbolista.

Durante la charla, la periodista reveló que desde hace aproximadamente siete años recibe mensajes de un jugador que intenta conquistarla. Aunque durante todo ese tiempo Canosa no había mostrado interés en avanzar con la propuesta, una reciente comunicación habría generado un cambio de postura y ahora decidió darle una oportunidad.

La historia tomó otro rumbo después de un nuevo mensaje del deportista. Según relató la propia conductora, esta vez decidió aceptar la invitación y acordó encontrarse con él. De esta manera, lo que durante años había sido un intento sin respuesta podría transformarse finalmente en una cita entre Viviana Canosa y el misterioso futbolista.

“Me llamó el jugador de fútbol, y me dijo… hace 7 años que me está… y me dice ‘pasaron 17 días’. ‘Ay que lindo que sos le digo’”, contó la conductora al aire, mientras explicaba cómo se produjo el último contacto y qué fue lo que terminó llamando su atención.

Además, Viviana Canosa dio una pista concreta sobre cuándo ocurrirá el esperado encuentro. Lejos de pensar en una situación demasiado formal, anticipó que pretende mantener la cita en un tono relajado y sin demasiadas expectativas, al menos en un primer momento.

“La semana que viene. Si no es ahora no lo hago más, va y viene, igual como mucho voy a ir a comer y ahí se terminó”, aseguró la periodista, dejando en claro que por ahora prefiere avanzar con cautela y descubrir qué puede suceder entre ambos.

Sin revelar el nombre del jugador, la conductora también dejó entrever que se trata de una figura con una importante trayectoria y vínculos internacionales. Incluso se permitió imaginar qué podría ocurrir si el vínculo prospera y termina en un casamiento.

“Si nos casamos con él, va a ser una fiesta tremenda, porque vendría mucha gente de afuera”, lanzó Canosa, una frase que rápidamente despertó especulaciones sobre la identidad del futbolista que lleva siete años intentando conquistarla.

Por ahora, el nombre del protagonista permanece bajo secreto, aunque las declaraciones de Viviana Canosa dejaron abierta la puerta a una historia de amor que podría comenzar con una simple cena y terminar en un inesperado romance.