La relación entre Adabel Guerrero y Moria Casán volvió a quedar en el centro de la escena luego de que la bailarina expresara sin filtros el profundo rechazo que siente por la conductora. Durante una entrevista en Blender con José María Listorti, la artista sorprendió al afirmar que "a Moria Casán la detesto", una frase que rápidamente generó repercusiones y reabrió una historia que comenzó hace varios años en la televisión.

Más tarde, en LAM, Adabel Guerrero amplió los motivos de su enojo y aseguró que durante su participación en el Bailando por un Sueño nunca sintió respaldo por parte de la jurado. "Siempre me ataca, nunca me tiró un centro. No sé por qué es, pero no me quiere y no le caigo bien", sostuvo, dejando en claro que el distanciamiento con Moria Casán lleva mucho tiempo.

La bailarina explicó que el conflicto está directamente relacionado con una delicada situación personal que atravesaba en aquel momento. Según relató, había mantenido un breve vínculo con el productor Marcelo Durán, quien luego comenzó a acosarla. "Marcelo se había obsesionado conmigo y siempre me hizo la vida imposible. Yo no quería ni nombrarlo porque aparecía. Estaba mal de la cabeza", recordó sobre esa etapa.

En ese contexto, Adabel Guerrero reveló que decidió comunicarse personalmente con Moria Casán para pedirle que dejara de mencionar a Marcelo Durán durante las devoluciones en el programa. "La llamé y le pedí: 'No lo nombres a Marcelo, porque después tengo problemas yo. Me llama por teléfono, viene a donde estoy'", contó la actriz al recordar aquella conversación privada.

Sin embargo, según su versión, el pedido nunca fue respetado y la situación continuó repitiéndose. Incluso lanzó una fuerte sospecha sobre los motivos por los que el nombre del productor seguía apareciendo en cada gala. "No sé si era amiga de Marcelo Durán o él le tiraba un sobrecito con plata para que lo nombrara", disparó, alimentando aún más la polémica.

La respuesta de Moria Casán no tardó en llegar. Antes de conocer esa última acusación, la conductora habló con LAM y reaccionó con ironía al enterarse de las declaraciones de la bailarina. "Ah mirá qué bien, qué buena onda, qué buena vibra", comentó con sarcasmo, restándole dramatismo al conflicto y asegurando que las discusiones formaban parte del espectáculo televisivo.

Luego, Moria Casán fue más allá y cuestionó que Adabel Guerrero continúe aferrada a un enfrentamiento ocurrido hace tantos años. "Bueno, lo lamento. Estudió psicología para sacarse los males que le dicen otras personas", expresó con tono desafiante, antes de agregar: "Me parece que atrasa y que, si una persona que estudió psicología todavía me detesta por cosas del pasado, no aprendió nada".

Pese a la respuesta de la conductora, Adabel Guerrero mantiene intacta su postura y sostiene que aquellos episodios tuvieron consecuencias muy serias en su vida personal. Mientras Moria Casán cerró el tema afirmando que "Comete ese venenito sola. Lo del Bailando era un show", la bailarina insiste en que aquellas menciones públicas agravaban una situación que ya era angustiante fuera de las cámaras.