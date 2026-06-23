La reciente separación de Adabel Guerrero y Martín Lamela sorprendió al mundo del espectáculo luego de una relación de 17 años y una hija en común, Lola. A poco más de un mes de haber confirmado el final de la pareja, la actriz volvió a quedar en el centro de la escena al aparecer públicamente junto a Rodrigo Alenaz, el empresario con quien comenzó a ser vinculada en las últimas semanas.

El acercamiento entre ambos quedó expuesto durante una salida al espectáculo Drácula II Resurrección, en el Hipódromo de San Isidro. Aunque intentaron evitar la exposición mediática ingresando por separado, las cámaras de LAM los interceptaron y terminaron hablando sobre el vínculo que mantienen actualmente.

En diálogo con el ciclo de América TV, Rodrigo Alenaz se mostró tranquilo frente a la consulta sobre su relación con la artista. “Estamos viendo el espectáculo. Sí, todo bien los dos”, expresó con cautela. Además, dejó en claro que no está acostumbrado al ruido mediático: “No, no, yo tranquilo. Esta prensa no la manejo yo”.

El empresario también evitó ponerle un título a la relación con Adabel Guerrero. “Tenemos vida normal”, señaló al ser consultado sobre si estaban oficialmente en pareja. Con perfil bajo, reconoció que la exposición generada tras la separación de la bailarina le resultó incómoda, aunque aseguró haber atravesado la situación con serenidad.

Sobre la posibilidad de haber tenido contacto con Martín Lamela, el exmarido de la actriz, Rodrigo fue tajante y respondió: “No tengo nada que aclarar”. De esta manera, buscó despegarse de cualquier conflicto relacionado con la ruptura sentimental de la madre de Lola.

Por su parte, Adabel Guerrero también habló ante las cámaras y reconoció que todavía no se siente cómoda con la situación. “Vinimos separados y la idea era irnos separados, pero sí compartir el espectáculo porque a ambos nos gusta”, explicó sobre la estrategia que eligieron para evitar quedar expuestos juntos durante la salida.

Adabel Guerrero con su nuevo amor

La artista además se mostró molesta porque los periodistas abordaran directamente a Rodrigo. “No está bueno que lo vayan a agarrar a él porque en todo caso las notas me las tienen que hacer a mí”, sostuvo. De todos modos, confirmó que ambos están atravesando una etapa de conocimiento mutuo.

“Estamos conociéndonos. Novios es un título que lo dice el tiempo también”, expresó con sinceridad Adabel Guerrero, dejando en claro que prefiere avanzar con calma. Mientras tanto, sobre su separación de Martín Lamela, aclaró cómo es hoy la dinámica familiar: “Martín tiene su departamento, yo no me mudé”.