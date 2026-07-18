Mientras Lionel Messi y la Selección Argentina ultiman la preparación para disputar la gran final del Mundial frente a España, Antonela Roccuzzo también vive la cuenta regresiva a su manera. La rosarina volvió a mostrarse activa en sus redes sociales y dejó ver cómo transita las horas previas a uno de los encuentros más importantes para el capitán argentino.

Lejos de la concentración del equipo y del clima de tensión que rodea a la definición del torneo, Antonela Roccuzzo eligió compartir un instante de tranquilidad con sus millones de seguidores. A través de sus historias de Instagram publicó una imagen en la que aparece disfrutando del aire libre y del buen clima.

En la fotografía, la esposa de Lionel Messi luce una bikini de color celeste junto a unos anteojos de sol, en una postal relajada que rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos. Sin hacer grandes producciones ni brindar declaraciones, volvió a captar la atención con un estilo sencillo y natural.

Antonela disfruta del sol a la espera de la Final

La publicación no estuvo acompañada por un texto, aunque sí por algunos emojis que reflejaron el momento que estaba viviendo. Entre ellos aparecieron referencias a un cielo parcialmente nublado y a un sol ideal para aprovechar un rato al aire libre, dejando en evidencia que buscó disfrutar de una pausa antes del esperado compromiso de la Selección Argentina.

Desde hace años, Antonela Roccuzzo se convirtió en una presencia constante en cada uno de los momentos más importantes de la carrera de Lionel Messi. Mundiales, Copas América y finales internacionales tuvieron siempre a la rosarina alentando desde la tribuna o acompañándolo desde donde le toque estar.

La relación entre ambos también despertó la admiración de los seguidores por el perfil bajo que mantienen fuera del fútbol. Aunque suele compartir momentos familiares o parte de sus rutinas, Antonela Roccuzzo evita los grandes discursos y prefiere expresar su apoyo con pequeños gestos que rápidamente generan repercusión.

Antonela disfruta del sol a la espera de la Final

Ahora, con la expectativa puesta en la definición ante España, la empresaria volvió a convertirse en protagonista en las redes sociales. Su imagen, publicada a pocas horas de la final, reflejó la calma con la que atraviesa una jornada cargada de emociones para toda la familia.

Mientras Lionel Messi se prepara para salir a disputar una nueva final con la camiseta de la Selección Argentina, Antonela Roccuzzo continúa acompañándolo a la distancia. Una vez más, la rosarina demuestra que está presente en cada desafío del capitán argentino, consolidándose como uno de los apoyos más importantes de su vida.