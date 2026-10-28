La eliminación de Alejandro Lerner en MasterChef Celebrity abrió una discusión que siguió después del programa. El cantante no logró convencer al jurado con su lemon pie y dejó la competencia en la gala del martes 27 de octubre. En redes sociales, algunos espectadores celebraron el resultado con memes, mientras otros lamentaron su salida.

Lerner había sido uno de los once participantes que cocinaron para conservar su lugar. La consigna era reproducir un lemon pie en tamaño pequeño y disponían de 60 minutos para terminarlo. Tras la degustación, la definición quedó entre el músico, Juli Poggio y Grego Rossello.

Poggio recibió la aprobación del jurado, por lo que la decisión final se redujo a Lerner y Rossello. Germán Martitegui anunció entonces que Alejandro Lerner debía abandonar MasterChef Celebrity: su preparación había quedado cruda. El fallo dio paso a reacciones que fueron más allá de lo ocurrido con el postre.

Una parte de los usuarios tomó el lemon pie como punto de partida para las bromas. La falta de cocción se convirtió en el detalle más comentado de su presentación y en el eje de los memes sobre el veredicto. Para quienes celebraron su eliminación, el resultado también fue una oportunidad de volver sobre declaraciones polémicas que el cantante había hecho antes de entrar al reality.

Esos comentarios previos aparecieron otra vez en publicaciones sobre la gala, aunque no todos reaccionaron por el mismo motivo. Algunos se concentraron en el error de cocina; otros acompañaron las burlas con críticas que ya tenían hacia Lerner. Así, la conversación sobre un plato fallido terminó mezclándose con opiniones sobre su figura.

También hubo mensajes en sentido contrario. Seguidores del músico lamentaron que su paso por el programa terminara tan pronto y pidieron que pudiera regresar si MasterChef Celebrity realiza un repechaje. Para ellos, una mala noche frente al jurado no debería ser el final de su experiencia en las cocinas.

La salida dejó, entonces, dos respuestas muy distintas: memes de quienes festejaron el fallo y pedidos de otra oportunidad de quienes querían seguir viendo a Alejandro Lerner en competencia. Por ahora, lo concreto es el veredicto del martes: el lemon pie crudo lo dejó fuera del programa.