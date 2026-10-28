La cuarta gala de eliminación de MasterChef Celebrity reunió a los participantes que todavía debían pelear por su continuidad. Esta vez, el jurado les pidió un clásico de la pastelería que exigía precisión. Mientras avanzaban las devoluciones, el programa conducido por Wanda Nara se mantenía al frente de la televisión abierta.

Cuánto midió MasterChef Celebrity en la gala de eliminación

Cerca de las 23:30, el reality alcanzó picos de 12,5 puntos de rating en Telefe. Fue la marca más alta informada para esa franja de la gala del martes 27 de octubre, una noche que terminaría con la salida de un nuevo participante.

Además de esa medición, se informó que 2.769.420 personas seguían el programa en vivo. El dato acompañó el liderazgo de MasterChef Celebrity en la televisión abierta mientras los famosos esperaban el veredicto del jurado. No se difundieron en la información disponible cifras de los otros canales para establecer una diferencia en puntos.

La emisión también tuvo seguimiento en la plataforma digital del ciclo. El canal de YouTube de MasterChef Celebrity llegó a las 88.600 vistas durante la noche. Así, la gala sumó actividad fuera de la pantalla de Telefe en una jornada decisiva para los concursantes.

Antes de empezar a cocinar, los participantes habían tenido un momento de distensión con un show musical de Mala Fama, Alejandro Lerner y Luck Ra. Después llegó la consigna de Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana: preparar un lemon pie. La prueba marcó un cambio de clima, porque un error podía costarles su lugar en el certamen.

Los famosos contaron con 60 minutos, una receta y una canasta con los ingredientes necesarios. Debían presentar una versión más pequeña que el lemon pie exhibido por el jurado y respetar la preparación indicada, sin hacer interpretaciones libres. La cocción pasó a ser uno de los puntos decisivos de la evaluación.

La definición dejó a Alejandro Lerner como el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity: el lemon pie que presentó había quedado crudo. Su salida cerró una gala que lideró la televisión abierta y llegó a los 12,5 puntos cerca de las 23:30 con más de 2.500.000 personas mirando la pantalla de Telefe.