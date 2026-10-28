La cuarta gala de eliminación de MasterChef Celebrity reunió a once participantes con delantal negro. Esta vez, su continuidad dependía de una prueba de pastelería: debían reproducir un postre clásico bajo la mirada de Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana. La noche terminaría con una decisión entre tres concursantes.

Antes de conocer la consigna, Alejandro Lerner protagonizó un momento musical. El cantante repasó algunas de sus canciones mientras sus compañeros y Wanda Nara lo acompañaban con los coros. Poco después, tuvo que dejar el escenario improvisado y volver a su estación para cocinar por su lugar en el programa.

El lemon pie que definió la eliminación en MasterChef Celebrity

El jurado presentó un lemon pie como modelo para la prueba. Maru Botana explicó qué esperaban de los participantes: “Esta tarta tiene una masa sablee, un curd de limón y merengue. Hoy queremos que repliquen la tarta, pero en un tamaño más chico”. Germán Martitegui fijó 60 minutos para completar el desafío.

La consigna exigía resolver las tres partes del postre y reunirlas en una tarta más pequeña que la exhibida por los chefs. No se trataba de inventar una receta propia: el objetivo era acercarse al lemon pie que tenían delante. Con el tiempo corriendo, cada paso de la preparación podía influir en la devolución final.

Además de Lerner, cocinaron Mike Amigorena, Juli Poggio, Marta Fort, Pablo Giralt y Luciana Geuna. También buscaron seguir en competencia Sebastián Presta, Luck Ra, Grego Rossello, Josefina “China” Ansa y Elizabeth “La Negra” Vernaci. Los once habían llegado a esta gala después de no conseguir salvarse en las instancias anteriores.

Una vez probados los platos, el jurado fue despejando la incertidumbre hasta llamar al frente a Alejandro Lerner, Juli Poggio y Grego Rossello. De los tres, Poggio recibió la confirmación de que su lemon pie estaba aprobado. La eliminación se definiría entonces entre el músico y el humorista.

Tras deliberar con Betular y Botana, Germán Martitegui anunció que Alejandro Lerner debía dejar MasterChef Celebrity. Su preparación había quedado cruda y no alcanzó para superar la prueba. Grego Rossello continuó en el certamen, mientras que el cantante se convirtió en el cuarto eliminado de la temporada.

La salida tuvo un contraste particular para Alejandro Lerner: había abierto la noche cantando junto a sus compañeros y la cerró después de escuchar el veredicto del jurado. La gala del martes 27 de octubre dejó así una nueva baja entre los famosos que compiten en las cocinas de Telefe.