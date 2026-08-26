MasterChef Celebrity comenzó a definir a los participantes que integrarán su próxima edición, una de las grandes apuestas de Telefe. Mientras todavía existen dudas alrededor del jurado, la producción avanzó con figuras provenientes del periodismo, el fútbol y el espectáculo para conformar un elenco con perfiles muy diferentes.

Los tres nombres que trascendieron son China Ansa, Camila Galante y Mariano Pavone. La periodista ya tendría asegurado su delantal, mientras que la esposa de Leandro Paredes mantendría conversaciones avanzadas con el canal. El exdelantero, en cambio, recibió la propuesta, pero todavía no resolvió si podrá aceptar debido a sus compromisos y a las distancias que debería recorrer.

Dentro de ese trío, la incorporación más encaminada sería la de China Ansa, cuyo nombre fue revelado por Ángel de Brito. Camila Galante también estaría cerca de sumarse, aunque su participación aún no fue cerrada. Su llegada agregaría al certamen una figura ligada al universo de la Selección Argentina por su relación con Paredes.

El armado de MasterChef Celebrity también avanza con varias certezas. Luck Ra, L-Gante y Lizy Tagliani formarían parte de la nueva temporada, mientras Wanda Nara continuaría al frente de la conducción. Damián Betular conservaría su lugar como jurado, Donato De Santis no estaría presente y Germán Martitegui todavía negociaría su continuidad.

Otra de las figuras buscadas sería Ceferino Reato, conocido por su participación como analista en las galas de Gran Hermano. Fefe Bongiorno contó que el periodista ya mantuvo un encuentro con los responsables del programa, aunque aún no dio una respuesta definitiva: “Ya se reunieron, lo quieren y él está medio en duda con los horarios”. Oriana Sabatini, Ximena Capristo y Sabrina Rojas también fueron mencionadas como posibles incorporaciones.

La situación de Mariano Pavone fue confirmada por Carolina Molinari, expareja del exfutbolista, quien reconoció que existe un contacto concreto. “Están en charlas, me dijo. Él está con dudas por las distancias”, explicó. De esta manera, el principal obstáculo no estaría relacionado con la propuesta, sino con la posibilidad de adaptar las grabaciones a su agenda habitual.

Con esta combinación de músicos, periodistas, deportistas y personalidades del espectáculo, MasterChef busca renovar su cocina sin abandonar los perfiles populares. China Ansa aparece como la incorporación más firme, mientras Camila Galante y Mariano Pavone deberán resolver sus negociaciones antes de ponerse el delantal y confirmar oficialmente su ingreso al reality.