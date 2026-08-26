Una disputa por el manejo de una fortuna habría provocado un fuerte quiebre entre Tini Stoessel y Alejandro Stoessel. La cantante habría ordenado revisar las sociedades vinculadas con su carrera después de comenzar a desconfiar de la forma en que eran administrados sus ingresos, una decisión que puso a su propio padre en el centro de la polémica.

El paso que habría acelerado la interna fue el pedido de Tini Stoessel de incorporar a un administrador externo para supervisar sus cuentas. Hasta ese momento, su patrimonio y buena parte de su actividad profesional habrían quedado bajo estructuras empresariales controladas por Alejandro Stoessel, pero la artista quiso sumar una mirada independiente sobre los movimientos realizados.

Según relató Marina Calabró en América TV, la auditoría alcanzó distintas sociedades en las que el padre de la cantante aparecería como titular o socio principal. Uno de los datos que más habría llamado la atención es que Tini no figuraría como empleada de esas empresas, aunque su imagen y su carrera constituirían el eje central de la actividad económica desarrollada por ellas.

Las explicaciones recibidas tampoco habrían conseguido disipar sus dudas. De acuerdo con la información difundida, aquella organización societaria habría sido creada para proteger a la artista frente a eventuales reclamos legales. Sin embargo, Calabró señaló que no existiría documentación mediante la cual Tini Stoessel hubiese cedido formalmente sus derechos de imagen y definió lo ocurrido como “una traición a la confianza”.

El dato más impactante apareció cuando Luis Ventura reveló el monto que estaría bajo discusión en medio del conflicto. “Setenta millones es la cifra que se está manejando”, aseguró el periodista. No precisó en qué moneda estaría expresada esa cantidad, pero su declaración expuso la dimensión económica que tendría la revisión solicitada por la cantante.

Otro episodio habría terminado de enfrentar a padre e hija. Según contó Marcela Tauro, Alejandro Stoessel le habría recomendado a Tini firmar una división de bienes antes de un eventual casamiento con Rodrigo de Paul. La artista habría rechazado la propuesta y protagonizado una fuerte discusión con su papá, tras la cual decidió avanzar con un control externo de sus cuentas.

La auditoría ya no quedaría limitada a una revisión de números, sino que también pondría bajo análisis años de decisiones tomadas dentro del círculo familiar. El pedido de Tini Stoessel modificaría así una dinámica basada en la confianza y abriría una nueva etapa en el vínculo profesional con Alejandro Stoessel, atravesada ahora por controles independientes y una cifra millonaria todavía rodeada de interrogantes.