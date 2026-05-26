La salud de Gerardo Romano volvió a quedar en el centro de la escena luego de que el reconocido actor apareciera internado en un centro médico y compartiera el momento en sus redes sociales. La publicación rápidamente despertó preocupación entre sus seguidores, que comenzaron a preguntarse qué le había ocurrido.

En el video que subió a Instagram, se puede ver a Gerardo Romano acostado sobre una camilla, vestido con una bata quirúrgica azul y conectado a una vía intravenosa. A pesar del contexto médico, el artista se mostró relajado y con el humor ácido que lo caracteriza.

“Tuve un barón hermosísimo. Peso 7,400kg”, lanzó entre risas el actor de 79 años, intentando desdramatizar la situación. Luego, fiel a su estilo frontal y político, agregó una frase que no pasó desapercibida: “Viva Perón, cara... Viva la patria”.

La publicación no tardó en viralizarse y cientos de usuarios comenzaron a dejarle mensajes de apoyo y deseos de recuperación. Muchos se mostraron inquietos porque hasta el momento no trascendieron detalles concretos sobre el motivo de su internación.

El estado de salud de Gerardo Romano genera especial atención debido a que tiempo atrás el propio actor contó públicamente que padece Parkinson. Desde entonces, cada aparición vinculada a cuestiones médicas provoca repercusión entre quienes siguen de cerca su carrera y su vida personal.

A pesar de la preocupación, quienes pudieron ver el video remarcaron que el actor se mostraba lúcido, tranquilo y atento a los mensajes que recibía en su celular. Incluso, su actitud relajada fue interpretada como una señal positiva por muchos de sus fanáticos.

El preocupante momento de Gerardo Romano

Entre los comentarios más repetidos aparecieron mensajes cargados de cariño: “¡Vamos! Que te recuperes muy pronto”, “Mucha fuerza”, “Te queremos” y “Pronta recuperación”, fueron algunas de las frases que inundaron la publicación de Gerardo Romano.

Por ahora, el actor no brindó más explicaciones sobre su cuadro médico ni aclaró por qué debió permanecer en observación en la clínica. Mientras tanto, la imagen sigue generando repercusión en redes sociales y mantiene en vilo a quienes siguen de cerca la salud del reconocido artista argentino.