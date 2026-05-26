La escena independiente argentina suma una nueva obra conceptual con la llegada de Desierto City, el reciente disco de El Peligro de los Vientos, un álbum de 12 canciones que propone un recorrido sonoro por una ciudad imaginaria enclavada en la Patagonia, donde el viento, las luces de neón y la incertidumbre se convierten en protagonistas.

Originario de Neuquén, el proyecto construye en este trabajo una narrativa que mezcla paisajes desérticos, rutas nocturnas y el cauce del río Limay con una estética urbana y cinematográfica. La idea del disco nació luego de una gira por el sur argentino, durante un viaje de madrugada atravesando la inmensidad patagónica, experiencia que inspiró la creación de esta “ciudad espejismo” que se revela canción tras canción.

l disco fue inspirado en viajes por la ruta patagónica y construye una narrativa donde conviven el desierto, el río Limay y la incertidumbre del camino.

En lo musical, Desierto City se apoya en una fuerte impronta rockera, con guitarras distorsionadas, climas oscuros y una energía cruda que dialoga con sonidos alternativos contemporáneos. La propuesta combina influencias de la canción alternativa argentina, con guiños al universo de Babasónicos, y una intensidad interpretativa que remite al dramatismo de Sandro, logrando una identidad sonora marcada por el carácter y la seducción.

Canciones como Digital, En Llamas, Bandido y Ciudad Perdida funcionan como escenas de una misma historia: la travesía de un personaje que recorre esta ciudad ficticia buscando sentido, identidad y conexión. A lo largo del álbum conviven lo urbano y lo desértico, lo analógico y lo digital, en un clima donde la nostalgia y el deseo avanzan al ritmo de la ruta.

Desde Neuquén, la banda construye una identidad artística propia dentro de la escena independiente argentina.

Con una duración de 35 minutos y 50 segundos, el disco se presenta como una experiencia sensorial y cinematográfica, explorando la dualidad entre el vacío y la abundancia, el amor y la pérdida, en una ciudad que “vibra con el viento y se enciende en la noche”. Con este lanzamiento, El Peligro de los Vientos reafirma una identidad artística propia dentro de la escena independiente argentina, apostando por una propuesta conceptual que une narrativa, paisaje y potencia sonora.