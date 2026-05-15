Momentos de máxima tensión se vivieron en el canal donde trabaja Ana Rosenfeld, luego de que la mediática abogada sufriera una fuerte descompensación mientras estaba al aire grabando su programa. El episodio obligó a detener por completo la producción y encendió la alarma entre todos los presentes en el estudio.

La noticia fue dada a conocer por Adrián Pallares durante la emisión de Intrusos. Allí, el conductor explicó que todo ocurrió de manera inesperada mientras avanzaba la grabación de Culpable o Inocente, el ciclo encabezado por la famosa letrada.

“Se descompuso la doctora Ana Rosenfeld en su programa”, reveló Pallares frente a sus compañeros. Además, detalló que el malestar fue tan repentino que la producción decidió solicitar asistencia médica de inmediato. “Estaban grabando y Ana se descompensó, llamaron al servicio de emergencias”, expresó el periodista.

Según trascendió, dentro de las instalaciones de Net TV el clima fue de enorme preocupación. De acuerdo a lo contado en televisión, la abogada había llegado al canal con excelente ánimo y lista para comenzar una nueva emisión de su programa, por lo que el episodio tomó completamente por sorpresa a quienes compartían el estudio con ella.

Mientras aguardaban la llegada de los médicos, los profesionales comenzaron a realizarle controles básicos para descartar una situación más grave. “Le hicieron pruebas de memoria para saber que está cognitivamente bien”, comentaron en el ciclo de espectáculos, intentando llevar tranquilidad sobre el estado general de la reconocida figura mediática.

Luego de esos primeros chequeos, Ana Rosenfeld fue trasladada al Hospital Alemán para continuar con distintos estudios clínicos. Pallares aclaró que el traslado no se realizó en ambulancia, un dato que ayudó a bajar la preocupación inicial. “Eso sería otra gravedad”, explicó el conductor sobre la decisión médica.

Ana Rosenfeld asustó a todos

En medio de la incertidumbre por la salud de la abogada, apareció además una versión vinculada a un posible problema laboral que podría haber influido en su estado emocional. Fue Daniel Ambrosino quien deslizó que los cambios internos en la programación del canal tendrían muy angustiada a Rosenfeld desde hace varios días.

Según indicaron en Intrusos, existiría la posibilidad de que Culpable o Inocente sea levantado próximamente como parte de una reestructuración de la grilla de Net TV. Hasta el momento, Ana Rosenfeld no realizó declaraciones públicas sobre su salud ni sobre los rumores que rodean el futuro de su programa.