Ana Rosenfeld filtró la amenaza que Mauro Icardi le hizo a Wanda Nara antes de separarse

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue generando capítulos inesperados pese a que el tiempo ya transcurrió. Mientras el futbolista se muestra públicamente con la China Suárez en Turquía, su vínculo con la empresaria continúa en el centro de la polémica. En esta ocasión, Ana Rosenfeld se metió en tema para filtrar uno de los comentarios más polémicos que le hizo el futbolista a su ex antes de separarse, ya que utilizó un tono amenazante.

La abogada de Wanda Nara estuvo invitada al programa Desayuno Americano, en donde comenzó recordando la cercanía que tuvo con el matrimonio a lo largo de los años. En esta sintonía, resaltó lo mucho que conoce a ambos: “16 años al lado de Mauro, no es poco tiempo, lo conozco”.

En ese marco, Ana Rosenfeld sorprendió al dar a conocer una advertencia que Mauro Icardi le lanzó a la conductora en los primeros momentos de crisis: “Voy a hablar como conocedora de la familia. Lo conocí a Mauro ni bien llegó a la Argentina y la verdad que cuando empezó a quebrarse la relación, Mauro le anticipó, no es novedad, que todo lo que iba a venir a nivel mediático, él le dijo: o volvés conmigo o te las vas a ver en los medios”.

Al mismo tiempo, la abogada remarcó que la guerra entre ellos se divide en dos planos. “Separemos lo que es la guerra en lo mediático con lo que es Tribunales, que no me voy a meter. Sé que algún día van a bajar las espumas y tener un diálogo más adulto”, opinó sobre lo que podría suceder a futuro.

La especialista también reveló que Mauro Icardi nunca abandonó la idea de recomponer la pareja: “Tengo conversaciones muy emotivas respecto a la intención de Mauro de siempre recuperar la pareja”. Y reforzó su mirada sobre los sentimientos del jugador: “Él está en Turquía gracias a Wanda y que yo lo empujé un poquito también”.

Pero cuando se refirió a la postura de Wanda Nara, fue tajante: “Hay mucha guerra, mucha bronca, no lo perdonó”. Incluso analizó el juego de mensajes ocultos que, según ella, intercambian ambos a través de redes sociales. Sobre una reciente publicación de Mauro junto a la China en Estambul, comentó: “Se va a enojar Mauro pero esta foto está dedicada a Wanda. Es ajedrecista, estratega, la tiene clara”.

Por último, Ana Rosenfeld también descifró la respuesta de la empresaria en sus redes: “La foto de Wanda con sus cinco niños es a Mauro, le está diciendo mirá familia hermosa que te perdiste”. En este contexto, dejó en claro cómo ambos mantienen contacto a la vista de todos pero sin que nadie se entere.