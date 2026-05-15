Pampita volvió a abrir una parte muy íntima de su historia familiar al recordar a su hija Blanca Vicuña en una fecha especial. La modelo compartió fotos antiguas y un mensaje atravesado por el amor, la ausencia y ese dolor que, con los años, encontró distintas formas de expresarse.

La publicación tuvo una repercusión inmediata porque no se trató solo de un homenaje, sino de una manera de poner en palabras una pérdida que marcó para siempre a su familia. Junto a las imágenes, Pampita dejó ver fragmentos de una memoria hecha de gestos cotidianos, canciones, abrazos y momentos que siguen presentes.

En el inicio de su mensaje, la conductora escribió una frase que resumió la profundidad de ese sentimiento: “A los que no sangraron por dentro con heridas que nunca cierran, les presto mis zapatos”. La reflexión conmovió a sus seguidores, que rápidamente llenaron la publicación de mensajes de acompañamiento.

El texto también recorrió el vínculo con Blanca desde un lugar sensible, sin convertir el recuerdo en una escena pública forzada. Pampita habló de la huella que dejó su hija y de cómo esa presencia sigue transformando su mirada sobre la vida, incluso en medio de una ausencia imposible de ordenar del todo.

Pampita junto a su hija Blanca.

Más adelante, la modelo volvió a referirse al dolor de atravesar una pérdida semejante con otra frase fuerte: “A los que nunca perdieron lo más preciado (...) les presto mis zapatos”. Ese tramo del mensaje generó una identificación inmediata entre muchas personas que compartieron experiencias propias o simplemente le dejaron palabras de cariño.

Pampita junto a su hija Blanca.

El cierre estuvo dedicado directamente a Blanca Vicuña y fue uno de los momentos más emotivos del posteo. “No se imaginan el honor tan grande que es ser tu mamá hace 20 años”, escribió Pampita, al poner el foco no solo en la tristeza, sino también en el amor profundo que conserva por su hija.

Pampita junto a su hija Blanca.

Con los años, tanto la conductora como Benjamín Vicuña encontraron maneras distintas de mantener viva la memoria de Blanca. Esta vez, el recuerdo apareció en fotos y palabras que circularon con fuerza en redes, donde amigos, seguidores y personas cercanas acompañaron una fecha que sigue tocando una fibra muy honda.