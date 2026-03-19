La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada quedó envuelta en incertidumbre luego de que se conociera una situación que generó fuerte preocupación tanto dentro como fuera del reality. La actriz debió abandonar la casa de manera imprevista y su estado encendió todas las alarmas.

La información se dio a conocer este jueves en Intrusos, el ciclo de América TV, donde los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares compartieron detalles de último momento sobre lo ocurrido con la protagonista de clásicos televisivos.

Según relataron en vivo, Andrea del Boca fue retirada de la casa en una ambulancia, en un operativo que no pasó desapercibido. “La están llevando”, aseguró Adrián Pallares, dejando en claro la urgencia del momento que se vivía.

Sin embargo, no todo sería definitivo. El periodista Daniel Ambrosino explicó que la salida de la actriz podría ser transitoria. “Ella el otro día estaba hablando en el streaming que se estaba tomando la presión y hay una cuestión de salud”, señaló, aportando un dato clave sobre su estado.

En ese contexto, también surgieron versiones que vinculan lo ocurrido con temas judiciales. Daniel Ambrosino deslizó que la situación podría estar relacionada con la causa de Mamá Corazón, proyecto televisivo que nunca salió al aire y que llevó a Andrea del Boca a enfrentar un proceso legal.

“El trabajo de la fiscal en este caso es apelar”, explicó el panelista en referencia a Fabiana León, quien decidió avanzar sobre el fallo que había beneficiado a la actriz. Esta decisión podría tener consecuencias inmediatas para la continuidad de la artista en el reality.

Además, se reveló que Andrea del Boca habría mantenido contacto con su abogado Juan Pablo Fioribello, quien le habría comunicado la posibilidad de una citación judicial. Esto implicaría que la actriz deba presentarse a declarar en el corto plazo.

Cabe recordar que Andrea del Boca fue absuelta en septiembre de 2025 en el juicio por presunta defraudación al Estado vinculado a Mamá Corazón, fallo del Tribunal Oral Federal N° 7 que posteriormente fue apelado por la fiscalía, manteniendo el caso aún abierto.