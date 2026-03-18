El clima dentro de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a encenderse con un cruce feroz entre Yanina Zilli y Andrea del Boca, dos participantes que desde el inicio del reality dejaron en claro que su relación está lejos de ser cordial. Esta vez, la disputa sumó un condimento inesperado: Luis Miguel.

Todo comenzó cuando Andrea del Boca deslizó que en el pasado habría tenido un vínculo especial con el cantante mexicano. Sin dar demasiados detalles, la actriz lanzó una frase sugerente que no pasó desapercibida: “Lo que pasó en Mónaco queda en Mónaco”, lo que despertó especulaciones dentro y fuera de la casa.

Sin embargo, la reacción de Yanina Zilli no tardó en llegar. Lejos de esquivar el tema, la exvedette decidió redoblar la apuesta y revelar su propia historia con el artista. “Voy a decir la verdad: yo estuve dos años con Luis Miguel”, aseguró frente a sus compañeros, sorprendiendo a todos.

La participante incluso explicó que esa relación habría coincidido con sus viajes laborales a México. “Por eso iba y tenía la visa para trabajar en Televisa”, agregó, dando más detalles sobre un supuesto romance que, hasta ahora, no había sido parte de su historia pública.

Pero lo más picante llegó cuando apuntó directamente contra Andrea del Boca con una frase filosa: “La otra se hace la canchera porque Luis Miguel se la habrá puesto una vez sola”. El comentario generó risas y tensión en la casa, dejando en evidencia el nivel del enfrentamiento.

Lejos de bajar el tono, Yanina Zilli también evaluó su experiencia con el cantante: “Le pongo un siete, no fue para tirar cohetes”, lanzó sin filtros, lo que sumó aún más polémica a la situación y convirtió el momento en uno de los más comentados del reality.

Este conflicto se suma a otros cruces previos entre ambas. Días atrás, durante una discusión entre otros participantes, Zilli ya había cuestionado a la actriz: “No te tengo registrada”, disparó, marcando una clara descalificación hacia su compañera.

Por su parte, Andrea del Boca intentó defenderse en medio del caos: “Estoy hablando, dejame hablar a mí”, reclamó, antes de negar las acusaciones en su contra. Así, la tensión entre ambas sigue creciendo, consolidándose como uno de los enfrentamientos más fuertes de Gran Hermano: Generación Dorada.