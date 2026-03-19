La tensión en el mundo del pop argentino sigue creciendo y, en medio del supuesto enfrentamiento entre Nicki Nicole, Tini Stoessel y Emilia Mernes, una inesperada declaración encendió aún más la polémica. Si bien la rosarina no apuntó directamente contra sus colegas, sus palabras no pasaron desapercibidas.

En los últimos días, el distanciamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes quedó en evidencia luego de un gesto virtual que despertó todo tipo de especulaciones. En ese contexto, muchos esperaban la postura de Nicki Nicole, quien comparte vínculo con ambas figuras del ambiente musical.

Sin embargo, lejos de meterse de lleno en esa interna, Nicki Nicole utilizó sus redes para denunciar una situación personal que la dejó desconcertada. Según explicó, sufrió movimientos extraños en sus cuentas que encendieron las alarmas.

“Nunca me llegó ninguna notificación, rarísimo teniendo verificación. Borró el canal que tenía casi un millón de personas y es lo que más me duele porque hablábamos siempre por ahí”, expresó la cantante, dejando en claro su angustia por lo ocurrido.

Pero eso no fue todo. Nicki Nicole fue más allá y detalló acciones aún más preocupantes: “También mandó mensajes, los borró para que yo no los vea y hasta dio likes. Explicame ¿por qué alguien haría eso?”. Sus palabras generaron inquietud entre sus seguidores.

La artista reconoció que no logra entender qué pasó realmente: “No sé bien qué pasó ni por qué alguien haría algo así, pero tengan cuidado en sus cuentas”. Con este mensaje, dejó en evidencia su indignación y su necesidad de alertar a otros usuarios.

Para cerrar, Nicki Nicole sumó una reflexión contundente junto a una selfie para confirmar que era ella quien hablaba: “En fin, todo Ok pero sí, la maldad por berrete existe y lo comprobás con esto que me acaba de suceder. Cuiden sus cuentas, almas, mentes y cuerpos”.

De esta manera, aunque muchos esperaban que opinara sobre la supuesta rivalidad entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, Nicki Nicole eligió correrse del conflicto y enfocarse en un problema personal que generó preocupación en su entorno y en sus fanáticos.