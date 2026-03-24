El conflicto entre Emilia Mernes y Tini Stoessel sumó un capítulo inesperado y explosivo que involucra directamente a la Selección argentina. En el programa LAM, Ángel de Brito lanzó una información que sorprendió a todos y que podría explicar el distanciamiento entre la cantante y varias figuras del entorno futbolístico.

Según relató Ángel de Brito, la situación tendría como eje un supuesto acercamiento de Emilia Mernes a un jugador del plantel nacional que actualmente está en pareja. Este dato habría generado incomodidad entre las denominadas “botineras”, especialmente en Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes.

El conductor fue contundente al despejar dudas sobre los nombres más fuertes del equipo. “Los chats no fueron con Messi ni con De Paul. Las botineras, que son amigas, fueron solidarias con Tini Stoessel (por eso dejaron de seguir a Emilia Mernes)”, afirmó en vivo.

De esta manera, Ángel de Brito descartó de plano cualquier vínculo con Lionel Messi y Rodrigo De Paul, dos de los futbolistas más mencionados en redes sociales en medio del escándalo. Sin embargo, dejó abierta la incógnita sobre la identidad del protagonista.

Además, el periodista aclaró que este episodio no tiene relación con otras versiones que circularon previamente. “Acá todo lo de María Becerra no entra. Y la pelea por el estilista tampoco. Es otra cosa”, remarcó, marcando distancia de otros rumores.

Intrigada por la información, Pilar Smith fue directa y consultó sin vueltas: “¿Lo de los chats con jugadores casados es verdad?”. La pregunta generó un clima de máxima tensión en el estudio, donde todos esperaban una definición más precisa.

La respuesta de Ángel de Brito no tardó en llegar y fue tan breve como contundente. “Plural no”, lanzó, dejando en claro que se trataría de un solo futbolista. Ante la repregunta sobre su estado civil, confirmó: “Sí”.

Finalmente, el conductor agregó un dato clave que elevó aún más la polémica: “Sí, y la mujer lo perdonó. A ella le hizo la cruz”. Con esta frase, dejó entrever que el conflicto habría impactado directamente en la relación entre las protagonistas, profundizando la grieta en el entorno de la Scaloneta.