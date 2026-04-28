La historia volvió a explotar en redes y programas de espectáculos cuando Andrea Rincón decidió retomar un tema que nunca dejó de generar curiosidad: su supuesto encuentro con Lionel Messi. Esta vez, lejos de esquivar el tema, la actriz se mostró directa y reafirmó cada palabra.

Todo ocurrió durante una charla distendida con Martín Cirio, quien no dudó en preguntarle de frente por aquel episodio que se instaló hace años. Sin rodeos, la ex Gran Hermano aceptó hablar y sorprendió con detalles que no había contado antes.

“Imaginate que cuando esto pasó yo tenía 24 años”, comenzó diciendo Andrea Rincón, anticipando el impacto que generarían sus declaraciones. Además, sumó un dato que llamó la atención: “Es más, al otro día él metió un gol”.

En ese mismo tono relajado, la actriz recordó una frase que, según ella, le dijo al futbolista en aquel momento: “Yo cuando lo vi le dije: ‘Yo traigo suerte’”. Y agregó entre risas: “Yo ya había tomado unas copitas de más”.

Consciente de las críticas que suelen aparecer cada vez que revive esta historia, Andrea Rincón se mostró firme en su postura: “Me van a dar por todos lados”. Sin embargo, lejos de retroceder, decidió redoblar la apuesta.

Uno de los puntos más sensibles fue cuando aclaró la situación sentimental de Lionel Messi en ese momento. “La verdad es que es real, él no estaba con Antonella Roccuzzo, es lo único que voy a decir”, aseguró con contundencia.

En ese sentido, insistió en despejar cualquier tipo de polémica: “No le fue infiel a Antonella. No estaba porque lo sé. Me habían llamado muchos periodistas, así que no mentí, no miento”.

Para cerrar, Martín Cirio le hizo una pregunta picante que generó risas en el estudio. “¿Tiene un lindo cul… no?”, lanzó el streamer. Sin esquivar el tema, Andrea Rincón respondió entre sonrisas: “Sí”.