En una de las noches más sensibles de Gran Hermano Generación Dorada, Tamara Paganini protagonizó un relato que paralizó a todos. La consigna del día invitaba a los participantes a compartir el mejor y peor momento de sus vidas, pero nadie imaginó la carga emocional que traería su historia.

Todo comenzó cuando el “Big” impulsó una dinámica que buscaba abrir el corazón de los jugadores. En ese contexto, Tamara Paganini tomó la palabra y, entre lágrimas, comenzó a reconstruir uno de los capítulos más duros de su vida, dejando a sus compañeros completamente conmovidos.

La participante recordó que en 2016 vivió una situación tan esperada como dolorosa: el nacimiento de sus hijos gemelos, Vitorio y Donatella. Después de años de búsqueda, tratamientos y dificultades, había logrado quedar embarazada junto a Sebastián Cavalieri, lo que representaba una felicidad absoluta para toda la familia.

Sin embargo, la alegría duró apenas unos instantes. “Me encantaría decir que el día más feliz de mi vida fue cuando nacieron mis hijos… pero a los 3 minutos ya tenía a Vitorio en brazos y se murió”, confesó Tamara Paganini, quebrada, generando un silencio total en la casa.

La historia continuó con el delicado estado de Donatella, quien permanecía internada. “Ella mejoraba y empeoraba… hasta que me dijeron que no iba a poder evolucionar”, relató. En ese momento, también recordó la reacción de Sebastián Cavalieri: “No me olvido más su cara… yo le tuve que decir ‘¿Entendés? Donatella se va a morir’”.

El momento más desgarrador llegó cuando describió la despedida de su hija. Tamara Paganini relató cómo debieron tomar decisiones médicas en cuestión de minutos y acompañar a la pequeña en sus últimas horas. “No podíamos alejarnos… no podíamos darle la espalda”, expresó con angustia.

Sus compañeros no pudieron contener las lágrimas y se acercaron a consolarla. El clima en Gran Hermano Generación Dorada se volvió completamente distinto, con varios participantes visiblemente afectados por la crudeza del testimonio.

Tras la crisis emocional, Tamara Paganini decidió retirarse al confesionario para recomponerse. El momento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron su valentía y empatizaron con su historia, marcando uno de los episodios más impactantes del reality.