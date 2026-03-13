Una charla en AZZ, un canal de streaming, terminó abriendo una historia inesperada. Andrea Rincón sorprendió al contar que Lionel Messi la tiene bloqueada en redes sociales y el comentario volvió a poner en circulación versiones antiguas sobre un posible vínculo entre ambos.

Todo comenzó cuando la actriz opinaba sobre una polémica reciente vinculada al capitán de la Selección Argentina. En ese contexto defendió al futbolista y dejó una frase que llamó la atención de quienes estaban en el estudio. “Él no es ningún bol… Dejemos de pensar que el mejor jugador del mundo es un pel… sabe muy bien lo que hace”.

La afirmación generó curiosidad inmediata entre los presentes, que quisieron saber por qué hablaba con tanta seguridad sobre Lionel Messi. Andrea Rincón respondió sin entrar en demasiados detalles sobre el tema.

Ante las preguntas, la actriz evitó profundizar en el vínculo y buscó relativizar la cercanía con el futbolista. “Chicos, no importa. Mis mejores amigas tienen fotos abrazadas con Leo. Tengo mucha gente que lo conoce a él”.

Sin embargo, unos minutos después lanzó un comentario que sorprendió incluso a los conductores del programa. Entre risas, Andrea Rincón reveló que no puede ver el perfil del campeón del mundo en redes sociales. “Yo estoy bloqueada así que no lo puedo ver. Nunca supe que tenía Instagram”.

Cuando le pidieron que explicara la situación, Andrea Rincón aseguró que tampoco entiende por qué ocurrió ese bloqueo. Incluso contó que nunca tuvo interacción con el jugador en esa plataforma. “Nunca lo seguí. Yo a él lo conocí cuando tenía 24 años”.

En medio del intercambio, algunos de los presentes especularon con que el entorno del futbolista podría manejar sus redes sociales y decidir a quién bloquear. Incluso surgió la posibilidad de que Antonela Roccuzzo tuviera alguna intervención en ese tipo de situaciones. Lejos de mostrarse interesada en revertir la situación, Andrea Rincón dejó en claro que el tema no le genera preocupación. “No quiero que me desbloquee, no me interesa, fue en otra vida”.

Antes de cerrar la conversación, la actriz también hizo una reflexión sobre la vida personal del jugador y recordó momentos del pasado de la pareja. “Yo no creo que Leo haga este tipo de cosas porque tiene una familia hermosa, consagrada, pero en algún momento fue joven. Tuvieron muchas separaciones con Antonella y ella también pudo hacer cosas y capaz él buscó refugio del dolor que causó su mujer en él”.