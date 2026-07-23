El robo que sufrió Wanda Nara en su casa de Milán continúa generando repercusiones y ahora fue Andrés Nara quien salió a cuestionar con dureza a Mauro Icardi. El padre de la empresaria aseguró que, además del impacto emocional que provocó el hecho delictivo, existe un conflicto por la documentación de las hijas que la expareja tiene en común.

En diálogo con el programa SQP (América TV), Andrés Nara describió la gravedad de la situación que atravesó la familia durante el asalto. "Es un tema muy delicado porque entraron cuatro delincuentes a la noche, Nora sola con los cuatro chicos. E inclusive una de las nenas se vio cara a cara con uno de los chorros, así que imaginate la situación psicológica y mental que tiene esta situación", expresó.

El padre de Wanda Nara explicó que el principal inconveniente ahora pasa por recuperar la documentación necesaria para que las menores puedan regresar a la Argentina y retomar su vida cotidiana. Según sostuvo, ese trámite requiere la autorización de Mauro Icardi, quien hasta el momento no habría dado el visto bueno.

Durante la entrevista también destacó la actitud de Maxi López, a quien elogió por la ayuda brindada tras el episodio. "Obviamente Maxi López, como un caballero, se ocupó de todo, se llevó a los chicos, está haciendo la documentación para que puedan volver a su destino, que es Argentina, para poder estar en el colegio, como tiene que ser un buen padre", manifestó.

Sin embargo, las críticas más fuertes estuvieron dirigidas a Mauro Icardi. Según Andrés Nara, el delantero no accedió a firmar los documentos necesarios para agilizar el regreso de las niñas al país. "Las chicas le están pidiendo por favor que se solidarice con este tema dado de que ellas tienen que continuar con sus tareas en Argentina. Se niega rotundamente en vez de solucionar un tema tan grave psicológicamente para sus mismas hijas", afirmó.

Además, señaló que la situación ya fue planteada en la Justicia y que incluso la abogada Ana Rosenfeld intervino para intentar resolver el conflicto. "El juez le pidió por intermedio de Ana Rosenfeld que se expide para firmar una serie de documentación. Él se niega a eso y las nenas le están pidiendo por favor, sumado a la situación que vivieron", sostuvo.

Para cerrar, Andrés Nara volvió a remarcar las diferencias que mantiene desde hace tiempo con Mauro Icardi, aunque aseguró que, frente a un hecho tan delicado, esperaba una actitud diferente. "Todos saben lo que sé y siempre supe de él, estoy convencido, pero en estos momentos de guerra poner una bandera blanca en ciertas situaciones extremas para solidarizarse. El problema es que quedaron indocumentadas y el que tiene que firmar para resolver este tema no lo hace", concluyó.