La polémica que involucra a Rosalía sigue sumando capítulos. Luego de las críticas que recibió por compartir un video relacionado con la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026, un evento homenaje dedicado a la artista española fue suspendido en la ciudad de Córdoba, alimentando aún más el debate que se instaló en las últimas horas.

La actividad, denominada "Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico", estaba prevista para este jueves 23 de julio en la explanada del Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU). Sin embargo, los organizadores informaron que el espectáculo finalmente no se realizará debido al contexto que se generó tras la controversia que rodea a la cantante.

A través de un comunicado difundido en las redes sociales del museo, los responsables del evento explicaron los motivos de la decisión. "Por razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas, el evento ha sido cancelado", expresaron, dejando en claro que la prioridad fue preservar la seguridad y el bienestar de quienes iban a participar del concierto.

¿Hará su show en el Movistar Arena?

En el mismo mensaje también manifestaron su pesar por la suspensión y agradecieron el interés del público que había mostrado entusiasmo por asistir a la propuesta cultural. Si bien evitaron relacionar de manera directa la cancelación con la controversia de Rosalía, el anuncio llegó en medio del fuerte clima de tensión que se vive en las redes sociales.

El conflicto comenzó cuando Rosalía compartió en TikTok un video publicado por Mía Khalifa, donde se celebraba la caída de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026. El reposteo fue interpretado por miles de usuarios como un gesto de apoyo hacia las burlas dirigidas al conjunto argentino, generando una catarata de críticas.

Frente al enorme revuelo, la cantante eliminó la publicación y decidió pedir disculpas mediante una historia de Instagram. Allí explicó: "Le di compartir porque sonaba 'La perla', ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón", acompañando el mensaje con una imagen de la bandera argentina para intentar bajar la tensión.

¿Hará su show en el Movistar Arena?

Pese a sus explicaciones, la repercusión no disminuyó y el episodio siguió escalando en las plataformas digitales. La suspensión del homenaje sinfónico en Córdoba se convirtió en una nueva consecuencia de la controversia, ya que muchos usuarios habían expresado su rechazo a cualquier actividad vinculada con la artista mientras continuaba la discusión.

Ahora, el futuro de las actividades relacionadas con Rosalía en Argentina quedó envuelto en incertidumbre. Aunque oficialmente no se confirmó que la cancelación haya sido consecuencia directa de la polémica, la coincidencia temporal y el argumento de proteger a los artistas reflejan el impacto que tuvo el episodio en la opinión pública.