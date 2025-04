Andrés Nara filtró qué piensan las hijas de Wanda y Mauro Icardi sobre la China Suárez

En los últimos días comenzó la revinculación de Mauro Icardi con Francesca e Isabella, por lo que tuvieron un primer encuentro. Esto desató cientos de rumores respecto a cómo se toman las pequeñas el distanciamiento y la nueva relación de su padre. Fue así como Andrés Nara, padre de Wanda Nara y abuelo de las pequeñas, intervino para dar la visión que se tiene puertas adentro.

En diálogo con DDM, Andrés Nara fue invitado para tratar de dar una visión interna sobre cómo vivió la familia los últimos meses. Teniendo en cuenta que se inició la revinculación, expuso cómo vivieron sus nietas la nueva relación de su padre con la China Suárez y qué tanto las afectó estar alejados.

Para comenzar a meterse en tema, el padre de Wanda Nara desmintió que las pequeñas se encuentran abstraídas de todo lo que sucede en la interna familias: “Ellas están informadas de todo, saben más que cualquiera que todos nosotros. Es imposible evitar eso porque en el colegio son así”.

De este modo, se metió en lo que fue la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, a sabiendas de lo que vivieron sus nietas, Andrés Nara confirmó cómo ven ellas a la China Suárez tras el escándalo: “Las nenas se sienten, en algún punto, la actual pareja del padre fue la que realmente hizo la desvinculación de la familia”.

Ante esto, marcó cómo su hija y su entorno buscan restarle importancia a este dato clave: “Eso es muy importante. Tanto Wanda, como la abuela, como Zaira y el conjunto familiar, tratan de minimizar eso. Dicen ’No, no es tan así‘, pero te lo aseguro. Es así tal cual”.

Y demostró estar seguro de lo que sabía: “Yo puedo poner las manos en el fuego por Wanda, pero no por este muchacho (por Icardi) porque, realmente yo tengo una muy mala relación. Bueno, no hay relación, no es ni mala ni buena”.

Para cerrar, le consultaron si existe una posibilidad de que en algún momento la pareja retome su amor: “Eso está en ellos. Viste que las personas van evolucionando de forma diferente. Por ahí ella comprende cosas que yo no sé”.